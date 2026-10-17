Diputación de Albacete suspende la Gala de la Música y el posterior concierto ante las alertas meteorológicas

Gala de la Música Suspendida por Aviso Meteorológico. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Albacete ha decidido suspender los dos eventos musicales previstos para la tarde de este sábado en el Teatro de la Paz de la capital: la Gala de la Música, programada a las 18.30 horas, y el posterior concierto de la Banda de la Federación Regional de Sociedades Musicales, previsto para las 20.00 horas.

La decisión se adopta ante los avisos meteorológicos por lluvias intensas y tormentas activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en buena parte del territorio provincial, con alertas de nivel naranja en Hellín, Almansa y La Mancha albaceteña, y de nivel amarillo en las sierras de Alcaraz y Segura, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

Desde el Gobierno Provincial se subraya que esta medida responde a un criterio de prudencia, responsabilidad y protección de las personas participantes, especialmente teniendo en cuenta que ambas citas congregan a músicos y músicas, integrantes de bandas, familiares y representantes de sociedades musicales procedentes de numerosos municipios albacetenses.

En este sentido, la Diputación aclara que la suspensión no responde a problemas de seguridad en las instalaciones del Teatro de la Paz, sino a la conveniencia de evitar desplazamientos por carretera que puedan verse condicionados por los episodios de lluvias intensas y tormentas previstos durante la jornada.

La Institución provincial considera que tanto la Gala de la Música, concebida para reconocer y poner en valor el extraordinario trabajo que realizan las bandas y sociedades musicales de la provincia, como el concierto de la Banda de la Federación Regional merecen celebrarse en las mejores condiciones posibles, garantizando que sus protagonistas y el público puedan participar y disfrutar de estas citas con tranquilidad y sin asumir riesgos innecesarios.

La Diputación de Albacete informará oportunamente sobre cualquier novedad relativa a la celebración de ambos eventos, agradeciendo la comprensión de todas las personas, agrupaciones y entidades implicadas en su organización.

Asimismo, recuerda la importancia de extremar la precaución durante las próximas horas, atender las recomendaciones de los servicios de emergencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales.