DOCM publicará este miércoles la modificación de ayudas de horfandad para víctimas de violencia de género

TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publicará este miércoles la modificación del decreto de ayudas de horfandad para víctimas de violencia de género y que los huérfanos que han perdido a su madre por un asesinato machista y que no podían puedan tener acceso a estas ayudas.

"Ayudas que no son nuevas pero que había algunos casos que se quedaban fuera y queremos que queden protegidos porque estamos hablando de situaciones extremadamente sensible y vulnerables a las que el Gobierno regional no podía dar la espalda", ha indicado en rueda de prensa la portavoz de la Junta, Blanca Fernández.

Así, ha incidido en que a partir de este miércoles, y con carácter retroactivo, aquellos niños víctimas de violencia de género que no han podido acceder a estas ayuda de horfandad podrán acceder a las mimas.