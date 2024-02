Dolz insta a centrarse en asunto municipales de Cuenca ante la petición del PP de un pleno sobre la Amnistía

CUENCA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno de Cuenca, liderado por el alcalde Darío Dolz, ha animado este jueves al Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento a "centrarse en trabajar por la ciudad en vez de intentar sacar rédito político de asuntos nacionales".

En este sentido, lamentan que "se dediquen a entorpecer el trabajo municipal con temas que no afectan a Cuenca sólo para que Beatriz Jiménez haga méritos en su partido como diputada, en vez de dedicarse a resolver las necesidades de los conquenses", según ha transmitido el Ayuntamiento mediante nota de prensa.

En la misma línea indican al portavoz 'popular', Álvaro Barambio, que "se dedique a sus tareas como edil en el Ayuntamiento en vez de a utilizar su cargo profesional para embarrar el día a día municipal", recordando que "debería tomar nota del varapalo judicial recibido en Arcas tras asistir como letrado al Partido Popular de dicha localidad".

En cuanto al recurso de apelación presentado por el equipo de Gobierno, que ya ha sido admitido a trámite, explican que responde al informe realizado por la Secretaría del Ayuntamiento por iniciativa propia y también a la opinión del Ministerio Fiscal, que indica que no se vulneran derechos con la no convocatoria de la sesión plenaria al ser un asunto que, además de no tener vinculación municipal, ya se ha tratado en anteriores Plenos.