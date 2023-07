Domaica y Sirera justifican facilitar alcaldías de PSOE en Vitoria y Barcelona: "Hemos echado a los separatistas"

TOLEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces del PP en los ayuntamientos de Vitoria y Barcelona, Ainhoa Domaica y Daniel Sirera, han justificado su movimiento en sendos debates de investidura que facilitaron gobiernos del PSOE en sus ciudades, defendiendo que con ese voto útil han conseguido en ambos casos "echar a los separatistas" de los gobiernos municipales.

En un acto entre alcaldes y portavoces del PP celebrado en la ciudad de Toledo, en una mesa moderada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, primero ha sido Domaica quien ha recordado que gracias a la posición de los 'populares' en el Ayuntamiento de Vitoria Bildu no está gobernando.

"Ya dije en campaña que mis votos servirían para que Bildu no gobernara en Vitoria y no marcara el ritmo de los vitorianos. Es lo que había que hacer, lo teníamos claro, era nuestra obligación", ha aseverado.

Ha dicho además que el PP se ha quedado "a 3.000 votos" de gobernar, y aunque ahora han puesto una alcaldesa del PSOE "sin pedir nada a cambio", el PP ha demostrado ser "un partido de fiar" y que da "seguridad, estabilidad" en la ciudad.

Lo que considera que es hacer "política con mayúsculas". "Teníamos claro que de ese pleno tenía que salir una alcaldesa socialista más allá de ideologías. Es lo que había que hacer".

"ECHAMOS A COLAU"

Mismo discurso el sostenido por el portavoz del PP en Barcelona, Daniel Sirera, quien ha exhibido que gracias a su posición en el pleno de investidura no sólo han impedido que gobierne un independentista --Xavier Trías--, sino que además han echado "a los populistas de Ada Colau".

"La gente me miraba y se reía. Yo decía que iba a doblar resultados. Pero la gente se reía un poco. Fueron las elecciones y 62.000 barceloneses votaron al PP. Y durante esos días, yo dije que iba a ser decisivo y que iba a continuar con lo dicho", ha refrendado.

Ha asegurado que las presiones "fueron importantes", porque había gente que decía que Trías "no era tan independentista". "Pero no podíamos permitirlo y no hemos fallado a la palabra dada".

Hoy, "hay un alcalde socialista", lo cual "no es lo mejor que podría pasar"; si bien ahora que el PP tiene "fuerza", en cuatro años quiere disputar la Alcaldía a Jaume Collboni. "Vamos a hacerlo".