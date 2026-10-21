EAPN pide en C-LM "una mayoría absoluta contra la pobreza" y exige a los partidos no instrumentalizar el tema

Pleno en las Cortes por el Día Internacional para la erradicación de la pobreza - CORTES C-LM

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM), Mar González, ha pedido "una mayoría absoluta contra la pobreza, al margen de egos y de liderazgos y sin que se instrumentalice este tema políticamente".

El Salón de Plenos de las Cortes de Castilla-La Mancha ha acogido un año más el acto institucional con motivo del 'Día Internacional para la erradicación de la pobreza', que la ONU declaró en 1992 para cada 17 de octubre, dando voz a varias personas con experiencia y propuestas en diferentes ámbitos relacionados con la pobreza.

"Venimos con una batería de propuestas con un deseo realizable, que es rebajar las cifras de pobreza en nuestra región y, por extensiva, en el resto del Estado", ha demandado González.

Además, ha pedido no olvidar que detrás de cada cifra existen personas y familias que se ven afectadas por situaciones de pobreza, de dificultad y de desigualdad social. "Tres de cada diez castellanomanchegos están en situación de pobreza", ha subrayado la portavoz de EAPN, quien ha advertido de que estas situaciones siguen afectando más a las mujeres, a las familias con menores a su cargo, a las que viven de alquiler, a las familias donde existe presencia de la discapacidad y a aquellas que viven en zonas rurales.

Por todo ello, "hoy venimos" al Parlamento castellanomanchego a "pedirles mayoría absoluta contra la pobreza, al margen de egos y de liderazgos", exigiendo a los partidos políticos que "no instrumentalicen este tema políticamente".

Asimismo, ha asegurado que el momento geopolítico, el clima y la inflación "nos demuestran cada día que de la pobrez "no estamos libres ninguno".

BELLIDO CENSURA "EL ODIO A LOS POBRES"

De su lado, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha pedido a las formaciones políticas que trabajen con ánimo constructivo para combatir la exclusión social y ha animado a "odiar la pobreza, pero no a los pobres", evitando los discursos del odio que "criminalizan a las personas vulnerables".

"Este pleno no se hace para dividir y confrontar entre partidos, aunque haya quien quiera aprovecharlo, sino que se hace para intentar construir una sociedad más justa", ha recordado Bellido en su intervención de bienvenida, explicando la razón por la que se ha mantenido en un contexto electoral.

Así, ha explicado que el papel de la Cámara Regional en este pleno social pasa por escuchar a personas que han estado o están en situación de vulnerabilidad y a las entidades sociales que "hacen un magnífico trabajo" ayudando y combatiendo las causas de la exclusión.

"En esta Cámara no se combate ni se odia a los ricos, pero menos aún a quienes sufren pobreza; odiamos la pobreza, pero no a los pobres, y necesitamos eliminarla", ha afirmado Bellido, que ha censurado a "quienes descalifican a quienes sufren la pobreza y les señalan como culpables: por eso es importante que trabajemos para combatir los discursos de odio, porque quien no se conmueve, compadece y solidariza con quien merece de antemano nuestra desconfianza".

Por su parte, el director general de Acción Social de Castilla-La Mancha, Santi Vera, ha agradecido el "esfuerzo" y el "trabajo" realizado por EAPN Castilla-La Mancha y por otras entidades sociales para confeccionar las líneas maestras y los objetivos en la lucha por erradicar la pobreza en las personas más vulnerables en la región para los próximos años. "Una sociedad avanza cuando todos llegamos a la meta, sin dejar a nadie atrás. Y para ello, ha abundado Vera, "tenemos que ir de la mano todas las administraciones, todos los partidos políticos, las entidades del Tercer Sector y la sociedad en su conjunto".

Uno de los objetivos principales de estos plenos sociales pasa por permitir que la ciudadanía se exprese en la tribuna de personas oradoras. En este caso lo han hecho diferentes participantes de los grupos de trabajo de EAPN en la región: María del Carmen Poveda, Oksana Kalashnykova, María Isabel Sánchez Velasco, Juan Vicente Bosca, Juan Casamayor y Raúl López Onsurbe han ofrecido testimonios y propuestas sobre el programa de participación social y lucha contra la pobreza de esta entidad, garantía de ingresos, servicios sociales, ventanilla única y fiscalidad justa; vivienda, sinhogarismo y exclusión residencial; medio rural, brecha digital y servicios de proximidad; sanidad, salud y bienestar emocional; y algunas consideraciones generales, mientras que Fiama, Gisela, Carlos y Sebas de la Asociación YMCA Toledo han leído propuestas del manifiesto de los jóvenes de la región.

Este pleno social ha contado con la asistencia también de diputados y diputadas de los tres grupos parlamentarios PSOE, PP y Vox. Antes del acto, el presidente Bellido ha recibido en su despacho a las personas participantes en el acto, que también han cursado una visita por la mañana a las dependencias del parlamento en el Convento de San Gil de Toledo.