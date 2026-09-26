El empresario taurino Maximino Pérez recibe la II edición del premio Patrimonio Tauromaquia Ciudad de Cuenca

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz. - AYUNTAMIENTO DE CUENCA

CUENCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha participado en el evento Patrimonio Tauromaquia Ciudad de Cuenca, organizado por el Círculo Taurino de Cuenca, en el que se ha entregado el Premio de esta segunda edición al empresario de la plaza de toros, Maximino Pérez, que ha sido el absoluto protagonista como figura "fundamental" en el "importante y definitivo" impulso que el coso conquense ha tenido desde que comenzase a encargarse de su gestión.

Una plaza de toros que cumple sus 100 años de vida, por lo que Dolz ha adelantado que se celebrará esta efeméride como corresponde, incluyendo además "merecidos reconocimientos a nuestros dos toreros más ilustres: Curro Fuentes y Luis Algara 'El Estudiante", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Dolz ha expresado su felicitación a Maximino Pérez, reconociendo su "papel clave" en el hecho de que esta plaza de toros sea "una de las más importantes a nivel nacional en cuanto a número de abonados".

De hecho, tal y como ha subrayado, este lunes será aprobado en pleno su nombramiento como Hijo Adoptivo de Cuenca, "aunque es ya conquense de pro".

El primer edil ha felicitado también a Tomás y Eleu González, responsables de la Ganadería Alicia Chico, que ha sido merecedora de una Mención Especial.

Dolz ha incidido en cómo la tauromaquia en la ciudad cuenta con un gran seguimiento y ha recordado el anuncio que ya hiciese en San Mateo y que es que el año que viene habrá "cinco días de vaquillas".

A este acto del Círculo Taurino de Cuenca han asistido también el delegado provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, Ramón Pérez Tornero, y la subdelegada del Gobierno, Mari Luz Fernández, entre otras personalidades institucionales y sociales, y ha sido presentado por el periodista Leo Cortijo, director de La Tribuna de Cuenca.