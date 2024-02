Empresas de C-LM que inviertan hasta 900.000 euros podrán acceder a un paquete de incentivos de 40 millones

La sesión arranca con críticas de PP y Vox por no tramitarse una declaración institucional por los guardias civiles de Barbate



TOLEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha avanzado un paquete de incentivos empresariales por valor de 40 millones de euros para aquellas empresas que decidan invertir en su mejora entre 5.000 y 900.000 euros.

Unas ayudas que ya se han desplegado en la comunidad autónoma y que, según ha señalado desde la tribuna de oradores del pleno en el Parlamento regional, ya han servido para que 3.300 empresas hayan invertido 435 millones de euros gracias a incentivos de 125 millones.

Se pusieron en marcha 20 millones de salida en los primeros años de gobierno del PSOE y ahora se alcanza esa cuantía que permanecerá abierta "todo el año", partida a la que las empresas antes sólo podían acceder en un tiempo determinado, pero que ahora está vigente todo el ejercicio.

Ha sumado a este punto las ayudas destinadas en el programa debatido en materia de digitalización; al tiempo que ha lamentado que el PP, por medio de las enmiendas parciales presentadas al presupuesto, sólo pidió en materia de competitividad empresarial 5,2 millones de euros, pero lo hizo reclamándolos para dos ayuntamientos, en concreto el de Guadalajara y el de Valmojado.

VOX ALERTA DE LA COMPETENCIA DESLEAL

El pleno lo habría el diputado Francisco José Cobo, del Grupo Parlamentario Vox, quien se ha preguntado por el presupuesto dedicado a competitividad empresarial, y si es más que "una declaración de intenciones" que no termina de ser operativa.

Tras poner en valor que son las pequeñas y medianas empresas las más habituales en el tejido castellanomanchego, ha resaltado que en España, en el caso del sector agrario, "se destruye empleo" por la entrada de entidades de terceros países.

"Necesitamos una competencia leal y dejar de apoyar a países extracomunitarios", ha reclamado Vox, que ha pedido una política de "incentivos fiscales" para entidades españolas.

Ha criticado igualmente las ayudas empresariales que incentivan la participación de mujeres, que a su juicio dejan fuera a aquellas entidades en las que sólo opera una persona, y ésta es un hombre.

También ha tenido tiempo para criticar la gestión de los polígonos industriales de la región, ante lo que ha propuesto una asociación de carácter regional y una ley que reconozca a las industrias por su labor y que favorezca su gestión.

PP PIDE REBAJAR IMPUESTOS Y FOMENTAR EL AUTOEMPLEO

Itziar Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular, ha arrancado también su intervención para recordar que su marido es Guardia Civil y para criticar que no se haya tramitado la declaración institucional. "Me da vergüenza", ha insistido antes de decir que no podía "dejar de pasar el tema".

Entrando en el tema del debate, Asenjo ha apuntado que los datos del índice de confianza empresarial colocan a la región en el puesto número trece a nivel nacional, en un contexto en el que "se les incrementa la presión fiscal", a su juicio.

"Los castellanomanchegos no llegan a fin de mes y a este gobierno regional sólo le preocupa Emiliano García-Page y su liderazgo a nivel nacional", ha apuntado la parlamentaria.

Ha pedido una "fiscalidad favorable" para incentivar la inversión en Castilla-La Mancha y no "dedicar migajas" al tejido empresarial. "Así no es posible salir adelante".

El autoempleo y las "medidas concretas" para el sector, junto a un plan de digitalización para empresas, completan la lista de propuestas del Partido Popular en esta materia.

PSOE SACA PECHO

La diputada del PSOE Paloma Sánchez ha usado su turno de palabra para sacar pecho por datos como el índice de confianza empresarial, y para rebatir al PP extremos como que no se ha subido el impacto fiscal a las empresas castellanomanchegas.

"Soy de letras, pero las operaciones matemáticas se me dan bien. Si resto ingresos no puedo incentivar a las empresas, todo lo que ustedes demandan", le ha señalado.

Ha citado aquí a Alberto Núñez Feijóo, quien en campaña gallega dijo "que cuantos más ricos, más impuestos se pagarán y más se acabará con la pobreza".

Pero el PP en la región "va desfasado" con esta premisa de Núñez Feijóo, si bien ha pedido a Paco Núñez que "siga las políticas de su jefe" y no solicite "tantas bajadas de impuestos, y sí apoye las políticas públicas".

Con todo, asegura que la región tiene datos "de los que puede sacar pecho", como por ejemplo, la "paz social" ejercida desde el Ejecutivo con los agentes sociales, consiguiendo ser la región "con menos conflictos laborales".

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

En este debate se han planteado propuestas de resolución por parte de los grupos parlamentarios. Así, desde Vox se ha pedido implementar una bajada masiva de impuestos, protección para trabajadores españoles o promover retención del talento, tanto joven como de segunda oportunidad

El PP, de su lado, reclamaba que las Cortes pidieran deflactar el IRPF para los trabajadores, reducir la cuota del impuesto de sucesiones o donaciones, rebajar requisitos de acceso a ayudas a autónomos que inicien actividad, más oferta de ciclos formativos o nuevas titulaciones de FP vinculadas al sector agroalimentario.

El PSOE, de su parte, ha querido subrayar la "senda de diálogo con los agentes sociales", y valorar la nueva edición del Plan Adelante, con 400 millones de euros. También pretende en su propuesta resaltar el trabajo del Gobierno en el apoyo a las empresas y a la innovación empresarial.

POLÉMICA POR LOS GUARDIAS CIVILES

Las críticas de Vox y PP por le hecho de que la mayoría del PSOE haya bloqueado una declaración institucional por los guardias civiles asesinados en Barbate la han provocado que la portavoz del PSOE, Isabel Abengózar, tomara la palabra para afear a los grupos de la oposición que "utilicen el dolor" para hacer política.

Una afirmación ante la que la propia Itziar Asenjo ha replicado defendiendo que lo único que hacen es empatizar" con ese dolor.