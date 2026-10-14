Entrepeñas y Buendía descienden 1,66 hectómetros y se quedan con 1.281,94, el 50,91% de su capacidad

Archivo - Embalse de Entrepeñas. - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han descendido su nivel esta semana en 1,66 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.281,94, lo que supone el 50,91 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press en la semana del 5 al 12 de octubre.

Concretamente, el embalse de Entrepeñas ha perdido 1,19 hectómetros, acumulando un total de 485,91 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía resta 0,47 y acumula 796,03 de su máximo de 1.705 hectómetros.

La totalidad de embalses de la provincia de Guadalajara han registrado descensos a lo largo de la semana, exceptuando al de Almoguera, que sube 0,17 hectómetros cúbicos para situarse en los 5,94 de sus 7 de capacidad total.

Por el contrario, el de Bolarque cae 0,19 hectómetros cúbicos para situarse en los 26,67 de su capacidad máxima de 31; el de Alcorlo pierde 0,04 hectómetros, quedándose con 96,03 de su capacidad máxima de 180, y Beleña se contrae 1,08 hectómetros y se sitúa con 20,26 de los 53 de su máxima capacidad.

De su lado, el de El Atance cae 0,02 hectómetros y se queda en 17,59, de los 35 que puede albergar, y el de Pálmaces disminuye en 0,06 hectómetros hasta los 19,12, cuando cuenta con un máximo de 31.

Asimismo, también cae el de La Tajera, que desciende en 0,47 hectómetros y se queda con 32,53 de un total de 59, y el de El Vado que cae en 1,06 hectómetros, hasta los 14,83, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, en la provincia de Cuenca, las reservas del embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, aumentan 0,23 hectómetros esta semana y almacena 5,72 hectómetros almacenados de su capacidad máxima de 6.