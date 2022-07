EPA.- IU lamenta que C-LM "vuelve a estar a la cabeza de la tasa de desempleo" y carga contra Page por falta de ideas

TOLEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida Castilla-La Mancha, Juan Ramón Crespo, ha denunciado que "la región vuelve a estar a la cabeza de la tasa de desempleo, un 14,11%, junto con Andalucía, Extremadura y Canarias", las cuatro comunidades "que superan el 14%".

Crespo considera que la "falta de reflejo de los buenos datos propiciados por la reforma laboral en el resto del país" está relacionado con la gestión de "un presidente --Emiliano García-Page-- falto de ideas y políticamente agotado que tan sólo busca una salida criticando al Gobierno de progreso del PSOE, Izquierda Unida y Podemos, y que está aliándose con el PP y Vox en una desesperada y descabezada carrera electoralista", ha informado IU en nota de prensa.

El coordinador regional de Izquierda Unida aprecia que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) vuelven a ser "muy buenos para el país" con el número de ocupados en 383.000 personas en este segundo trimestre, situándose ya casi en 20,5 millones, y con el incremento del porcentaje de los asalariados".

Estadística que demuestra, una vez más, "las virtudes de la reforma laboral liderada por la ministra de Trabajo".

Éxito que se contempla más claramente "en el nuevo aumento de los contratos indefinidos, en más de 600.00, mientras que los temporales se vuelven a reducir", lo que resulta una tasa de paro del 12,48 con una reducción en 1,17 puntos con respecto trimestre y de 2,78 puntos en todo el año.

Sin embargo, lamenta Juan Ramón Crespo, "los buenos datos nacionales no tiene traslado a Castilla-La Mancha porque mientras que la variación de ocupación en el país de este trimestre ha sido del 1,91%, en la región sólo ha sido del 1,56%".

Con respecto al número de desempleados, "la situación aún es más dramática, mientras que la variación de parados este trimestre en España registra un descenso 8,4%, en Castilla-La Mancha no sólo no desciende el paro, sino que es la única comunidad, con Valencia, en la que aumenta el desempleo, en concreto el 0,22%".

Y puesto que "no es posible que en el resto de las comunidades se estén beneficiando de las políticas de Yolanda Díaz y en esta región no", Juan Ramón Crespo denota que estos "malos datos evidencian un Gobierno regional que no hace su trabajo, que no sabe lo que tiene que hacer" y que, por ello, "supone un obstáculo para el desarrollo de Castilla-La Mancha".