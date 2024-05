La Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes rinde homenaje al catedrático de la UCLM José María Tarjuelo

ALBACETE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Representantes académicos, compañeros, familiares y amigos han arropado al atedrático del área de Ingeniería Agroforestal del Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria, José María Tarjuelo, en el homenaje que le ha rendido la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y Biotecnología en sus instalaciones del campo de prácticas en la Carretera de las Peñas.

Un acto al que ha asistido el rector de la UCLM, Julián Garde, quien ha dicho que "no hay palabras" para expresar la aportación que el profesor Tarjuelo ha dejado a la institución académica y a la sociedad, en general, ha informado la UCLM en nota de prensa.

El homenajeado, visiblemente emocionado y agradecido por este acto, hs estado también acompañado por la directora actual de la ETSIAMB, Ana Josefa Soler; y el profesor e investigador de la Escuela, Alfonso Domínguez, coordinador del proyecto europeo SUPROMED.

Durante su intervención, Alfonso Domínguez ha hecho un recorrido por la trayectoria académica y profesional de Tarjuelo desde que se formó en 1979 como ingeniero agrónomo en la Universidad Politécnica de Madrid, donde también obtuvo el título de doctor con la tesis: "Evaluación de sistemas de riego por aspersión en la llanura norte de la provincia de Albacete", hasta la fecha.

"El desarrollo del riego presurizado, y no me refiero únicamente en Castilla-La Mancha, no habría sido el mismo sin las aportaciones que ha hecho a este sector, poniendo de manifiesto la importancia de un buen diseño de las instalaciones y un correcto manejo y mantenimiento de las mismas para lograr una alta eficiencia en el uso del agua y la energía, que redunde en un mayor beneficio para las explotaciones y en un menor impacto ambiental", subrayó Domínguez.

Sobre su actividad docente en la UCLM, el profesor ha recordado que el homenajeado se inició en el año 1980 en el edificio de Sindicatos, trasladándose en 1984 al edificio que ha acogido este acto. En 1995 alcanza el título de catedrático de Universidad en el área de Ingeniería Agroforestal del Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria, departamento del que también fue su director.

En este, su último curso académico, ha impartido diferentes asignaturas en el Grado de Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria, en el Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural y en el Máster en Ingeniería Agronómica, "siendo alrededor de 4000 estudiantes los que a lo largo de su carrera han tenido la fortuna de haberse formado con uno de los mayores expertos en riego a nivel mundial".

En el aspecto científico, "su visión integral de la agricultura y su compromiso de servicio a la sociedad le llevó en el año 2001 a fundar, tras haber sido director del Instituto de Desarrollo Regional, el Centro Regional de Estudios del Agua, el CREA, un centro de investigación y desarrollo de la Universidad regional cuyo objetivo es ofrecer soluciones innovadoras basadas en la ciencia y en la tecnología a los problemas relacionados con la gestión de los recursos hídricos en nuestra región", ha añadido Dominguez, mientras recordaba los más de 120 proyectos de investigación en los que ha participado Tarjuelo, siendo el investigador principal en 94 de ellos, de los que seis han sido obtenidos en convocatorias europeas, diez en nacionales y 46 son proyectos con empresas, siendo la mayoría proyectos de convocatorias regionales y convenios con la Junta.

Entre estos últimos destaca la creación en el año 1999 del Servicio Integral de Asesoramiento al Regante de Castilla-La Mancha (SIAR) que ofreció durante 15 años información sobre las necesidades de riego de los cultivos en las principales zonas regables de la región, exceptuando la zona de la Mancha Oriental, tradicionalmente asesorada por el ITAP.

Los índices científicos de José María los ha calificado de "excepcionales", habiendo publicado 65 artículos JCR, de los que 55 se encuentran en revistas Q1, que en su conjunto han superado las 2400 citas y han generado un índice h = 30. Además, ha dirigido 17 tesis doctorales y ha sido reconocido con cinco sexenios de investigación y un sexenio de transferencia, además de con distintos premios.

"Si su producción científica es excepcional, su participación en tareas de difusión de resultados, transferencia de conocimiento al sector productivo y visibilización de la ETSIAMB y la UCLM es simplemente incomparable", ha añadido, sin olvidarse de su faceta más personal como "su alto nivel de empatía".

Palabras que se acompañaron de las que le ha dedicado el profesor de la UCLM y director de la Sección de Teledetección y SIG del Instituto de Desarrollo Regional, Alfonso Calera, hablando de José María Tarjuelo como "referente nacional e internacional en el entorno de la ingeniería del riego y del agua".