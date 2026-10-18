La estación ferroviaria de Ciudad Real celebra la III Semana de la Inclusión y la Solidaridad con un desfile de moda

Desfile organizado por la Pasarela Madrid Real dentro de la III Semana de la Inclusión y la Solidaridad en la estación de tren de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La moda inclusiva ha inundado el hall de la estación ferroviaria de Ciudad Real este domingo con la actividad organizada por Pasarela Madrid Real dentro de la III Semana de la Inclusión y la Solidaridad programada por la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real, que dio comienzo el sábado con la lectura del manifiesto en la Plaza Mayor.

Aurora Galisteo, la edil responsable del área de Servicios Sociales, no se ha perdido la cita para agradecer en primer lugar a la entidad organizadora por formar parte de esta semana un año más, a ADIF por abrir las puertas de la estación para que se haya podido llevar a cabo, "y cómo no, a los protagonistas, a la asociación Ciudad Accesible, a la asociación de Puertollano, que vienen de deporte paralímpico, y por supuesto a Pasarela. Sin ellos esto no sería posible".

El resultado ha sido un evento que ha llenado de público la estación, además de los viajeros que iban y venían de sus trenes, para disfrutar de moda y de inclusión, "vamos a seguir avanzando en ese objetivo de esta semana que es que aquí cabemos todos y que aquí tenemos sitio para todos", según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Nines Ruiz Cuevas ha recordado poco antes de comenzar el desfile que "la mejor prenda, aparte de la sonrisa, es el escenario que tenemos, que en Ciudad Real valoremos, agradezcamos y disfrutemos de estos espacios puente que nos llevan a todo el mundo, punto de encuentro, de despedida, y sobre todo de espacio abierto único y con los mejores modelos que van a participar hoy".

El evento ha contado con la actuación del grupo de baile inclusivo de la Asociación Ciudad Accesible, además, una veintena de modelos, personas con y sin discapacidad, ha lucido diseños de pasarela, para terminar con la Asociación Iker, que han mostrado trajes de madrina, niños de ceremonia y novios.

El maquillaje y peluquería ha corrido a cargo de Manuel Peluqueros.