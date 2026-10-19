Ester Muñoz contrapone el "abandono masivo" de Sánchez a la reconstrucción nacional del PP

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha contrapuesto este lunes el "abandono masivo" que atribuye al Gobierno de Pedro Sánchez al proyecto de "reconstrucción nacional" que defiende el Partido Popular, al considerar que España se encuentra ante una disyuntiva de cara a las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre.

"Hay que elegir entre los recortes y el abandono masivo de Sánchez o la reconstrucción nacional de nuestro país. Esa es la coyuntura a la que nos enfrentamos", ha afirmado Muñoz durante un acto público celebrado en el Hotel AC Guadalajara, ante un salón abarrotado de militantes y simpatizantes del PP, en el que también han participado el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez y el presidente provincial de la formación, Lucas Castillo, entre otros cargos del partido.

Durante su intervención, la portavoz parlamentaria ha acusado al PSOE de desarrollar una "campaña del miedo" al advertir de los posibles recortes que, a su juicio, supondría un Gobierno del PP.

Frente a este discurso, ha sostenido que "los recortes masivos han llegado con Pedro Sánchez y se acabarán con Alberto Núñez Feijóo en la Moncloa".

"Ellos hablan de recortes masivos y yo hablo de abandono masivo", ha insistido la dirigente 'popular', antes de cuestionar la situación económica de las familias, las dificultades de acceso a la vivienda y las perspectivas de futuro de los jóvenes.

En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo socialista también "ha abandonado a las clases medias" y ha defendido que España se ha convertido en "un país de trabajadores pobres", con salarios que, según ha señalado, acercan cada vez más la remuneración media al salario mínimo.

Muñoz también ha dirigido sus críticas a la política de pensiones del Gobierno y ha acusado a los socialistas de tratar de generar preocupación entre los mayores ante una eventual llegada del PP al Ejecutivo.

La portavoz ha defendido que su partido ha respaldado las revalorizaciones de las pensiones y ha reivindicado la deflactación del IRPF para evitar que las subidas nominales se traduzcan en una mayor factura fiscal.

"MÁS FALSOS QUE JUDAS"

En este punto, ha cargado contra el PSOE con una de las expresiones más contundentes de su discurso: "Son más falsos que Judas", ha afirmado, en referencia a lo que considera una contradicción entre las advertencias socialistas sobre las pensiones y las decisiones adoptadas por anteriores gobiernos del partido.

La portavoz 'popular' ha extendido sus reproches a la situación de los autónomos y empresarios, el endeudamiento público y el estado de las infraestructuras. Asimismo, ha lamentado las dificultades de emancipación de los jóvenes, que, según ha señalado, llegan a los 35 años sin poder plantearse comprar una vivienda o formar una familia.

Frente a este diagnóstico, ha defendido que el PP cuenta con una alternativa preparada para gobernar, con más de 60 iniciativas legislativas registradas en el Congreso, entre ellas propuestas relacionadas con la vivienda, la ocupación ilegal, la inmigración, los autónomos, las pensiones y el sector primario. "Tenemos un gran proyecto que está construido desde hace tres años, meditado y trabajado", ha asegurado.

CRÍTICAS A LA PUESTA EN ESCENA DE SÁNCHEZ

Otro de los momentos destacados de la intervención ha llegado cuando Muñoz se ha referido al acto protagonizado por Pedro Sánchez durante el fin de semana, cuya puesta en escena ha calificado de "performance".

La dirigente 'popular' ha cuestionado que se presentara como un momento espontáneo y ha asegurado que la fórmula utilizada ya se había empleado en una campaña política en Argentina en 2011.

"Todo es mentira, hasta el amor", ha afirmado Muñoz entre los aplausos de los asistentes, que ha puesto en duda la credibilidad del presidente del Gobierno y ha cuestionado que pueda ofrecer cuatro años más de mandato sin, a su juicio, dar respuesta a los principales problemas de los ciudadanos.

También ha vinculado sus críticas al Ejecutivo con los casos de corrupción que afectan al entorno socialista y ha contrapuesto la respuesta que, según ella, ofrecen ambos partidos ante estas situaciones.

"En el PP no indultamos a nuestros corruptos", ha sostenido contundente, al tiempo que ha defendido que la justicia debe actuar y que quienes hayan cometido delitos deben asumir las consecuencias.

Muñoz ha cerrado su intervención apelando a la movilización de los militantes y simpatizantes para respaldar el proyecto de Alberto Núñez Feijóo. A su juicio, el PP debe ofrecer a los españoles un futuro de esperanza, especialmente a los jóvenes, y recuperar la confianza en las instituciones.

NÚÑEZ LLAMA A TRABAJAR PARA "DESTERRAR" EL SANCHISMO

Por su parte, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha situado las elecciones del 29 de noviembre como una elección entre Pedro Sánchez y España, y ha llamado a trabajar para "desterrar el sanchismo" y lograr un país de convivencia y riqueza. También ha reivindicado el potencial económico de Guadalajara y del Corredor del Henares, frente a lo que ha calificado de abandono de la provincia.

El líder regionald el PP ha centrado parte de su intervención en las dificultades de acceso a la vivienda y ha criticado la gestión de los gobiernos de Pedro Sánchez y Emiliano García-Page en esta materia.

Además, ha aludido al coste de la vida, a la pobreza infantil y a la necesidad de defender la propiedad privada, y ha reivindicado las propuestas de Feijóo para el medio rural, entre ellas la fiscalidad cero y el compromiso de no aceptar recortes en la Política Agraria Común (PAC).

El dirigente regional ha concluido pidiendo el apoyo electoral para Feijóo, al tiempo que ha cuestionado que los representantes socialistas de Guadalajara puedan defender a Sánchez y, a la vez, representar a sus instituciones si respaldan la continuidad del actual Gobierno.

CASTILLO REIVINDICA UNA POLÍTICA DE VIVIENDA CON MEDIDAS CONCRETAS

De su lado, el presidente provincial del PP, Lucas Castillo, ha defendido una política de vivienda que se traduzca en soluciones reales para los ciudadanos y ha advertido de que "las viviendas no se construyen con anuncios, sino con suelo y con administraciones que van de la mano".

En este sentido, ha reclamado medidas que permitan a los jóvenes acceder a una vivienda y disponer de oportunidades para desarrollar su proyecto de vida. Castillo también ha criticado la forma de entender la política

que, a su juicio, representa el Gobierno, al considerar que dedica más esfuerzos a justificar sus decisiones que a resolver los problemas de los españoles. Frente a ello, ha reivindicado una alternativa en la que gobernar signifique servir a las instituciones y no servirse de ellas.