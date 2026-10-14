La Estrategia de Educación Ambiental de C-LM tendrá continuidad para el periodo 2026-2030 con 55 nuevas medidas

Archivo - Actividad de educación ambiental. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el II Plan de Acción de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha para el periodo 2026-2030, con un presupuesto de 4 millones de euros y con 55 medidas agrupadas en 12 líneas estratégicas. Así ha informado la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha explicado que el plan da continuidad al desarrollado entre 2020 y 2025 para acercar la educación ambiental a los centros educativos, al ámbito profesional y a los municipios.

Padilla ha señalado que "aprender a dejar limpio el campo" o que "el agua es un tesoro" son enseñanzas sencillas que "acompañan a las personas durante toda su vida". Por ello, ha incidido en la importancia de transmitir a los niños y niñas, desde sus primeros años y también desde el ámbito educativo, que "nuestro entorno merece respeto y cuidado", según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, ha recordado que los paisajes y la biodiversidad de Castilla-La Mancha "forman parte de la riqueza de la región" y su conservación, por tanto, es "una responsabilidad compartida entre la ciudadanía y las administraciones".

FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN JUVENIL Y SOLUCIONES LOCALES

El nuevo plan busca integrar la educación ambiental en las políticas regionales, especialmente en las de educación, medio ambiente y sostenibilidad, e incorpora la perspectiva de género. También plantea introducir los principios de sostenibilidad en los entornos educativos mediante la innovación y la experimentación.

Asimismo, contempla reforzar la formación de docentes, profesionales y otros agentes vinculados a la educación ambiental, y ampliar las oportunidades para que la gente joven proponga y desarrolle sus propias iniciativas.

En el ámbito local, las medidas se orientan a fortalecer la colaboración entre los programas de educación ambiental, las entidades y las redes de los distintos agentes implicados para impulsar soluciones sostenibles en los pueblos y ciudades.

'VIVE TU ESPACIO', APRENDER EN EL MEDIO NATURAL

Padilla ha mencionado como ejemplo el programa 'Vive tu Espacio', enmarcado en esta estrategia, que ofrece durante todo el año actividades gratuitas en los espacios naturales protegidos de Castilla-La Mancha para la población local y quienes los visitan.

Su programación incluye rutas guiadas, talleres, observación de aves y actividades de astronomía, con profesionales que ayudan a conocer las características de cada espacio y cómo conservarlo. Las propuestas cambian con las estaciones y están dirigidas a públicos de distintas edades.

La consejera ha recalcado que la aprobación de este segundo plan responde a la "voluntad de mantener y profundizar en estas acciones" durante el tiempo necesario para que "puedan transformar la realidad en la dirección que buscamos".

Por último, Padilla ha apuntado que el plan se ha elaborado con la participación de todos los sectores implicados y contempla el seguimiento y la evaluación de sus medidas. "En un ámbito como la educación ambiental, los resultados se construyen durante años, pero los avances que se consiguen perduran en el tiempo, como ocurre en todo el ámbito educativo", ha finalizado.