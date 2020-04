Estrategia de rebrote, garantizar material o plan para familias, propuestas de Cs a Junta

Picazo: Las medidas deben reflejarse en una modificación presupuestaria que las Cortes aprueben con consenso de los tres grupos

TOLEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Ciudadanos en Castilla-La Mancha ha propuesto al Gobierno regional cinco grupos de trabajo ligados a propuestas para ir abordando la crisis del COVID-19 desde los diferentes ámbitos de la sociedad, entre las que destacan abordar una estrategia ante un posible rebrote, garantizar el suministro de material de protección o un plan para las familias.

Así lo ha desgranado la portavoz de la formación naranja en la región, Carmen Picazo, en una rueda de prensa telemática, en la que ha explicado que esta propuesta de cinco grupos de trabajo ha sido enviada por correo electrónico al Gobierno regional, en respuesta a su alternativa de 70 medidas.

"El Gobierno regional nos ha trasladado una enumeración de materias sobre las cuales trabajar pero sin metodología, sin ningún orden sobre cómo trabajaremos y sin calendario", ha afirmado Picazo, considerando que se trata de una "tomadura de pelo".

Por ello, ha señalado que como "no hay tiempo que perder", desde Ciudadanos le han trasladado a Junta su respuesta de cinco áreas desde las que abordar la recuperación de Castilla-La Mancha, al tiempo que ha reiterado su petición para que los grupos políticos se rúan urgentemente.

"No tiramos la toalla desde Cs, frente a la parálisis del Gobierno de Page, hemos respodido a ese correo, le pedimos una reunión urgente para sentar las bases de este pacto", ha aseverado Picazo, que ha puntualizado que la reunión habitual con fuerzas políticas no ha sido convocada esta semana y de momento no tienen conocimiento que se les vaya a convocar en una próxima reunión.

DESGLOSE DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Un primer grupo de trabajo se centraría en asegurar el suministro urgente y generalizado de equipamiento a los trabajadores y a la población en general. Asimismo, se solicita desde la formación naranja llegar a un consenso en una eventual relajación de las medidas de cofinamiento, para lo cual ven "esencial los testeos masivos".

Un segundo grupo de trabajo abordaría una estrategia de prevención y contención de un actual rebrote de la epidemia, un tercero pasaría por una reactivación de la economía y consensuar medidas de apoyo al tejido empresarial de la región y a quienes han perdido su puesto de trabajo.

El cuarto grupo acometería un plan para proteger a las familias con el objetivo de que "nadie se quede atrás" y un quinto de coordinación que plasme las medidas acordadas en una modificación del presupuesto de 2020 y elaboración del presupuesto de 2021, para que sean aprobados por las Cortes con el consenso de las tres fuerzas políticas.

A preguntas de los medios sobre supuestas situaciones de censura del Gobierno regional a la ciudadanía, Picazo ha señalado que Ciudadanos reprobaría cualquier situación en la que produjera censura, ya que entiende que los ciudadanos deben gozar de todos sus derechos, entre ellos el de libertad de expresión.