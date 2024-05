Estudiantes de C-LM piden a la UCLM suspender convenios Erasmus de movilidad con universidades israelíes

TOLEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Frente de Estudiantes de Castilla-La Mancha, la Plataforma Toledo por Palestina, Ciudad Real con Palestina y el Colectivo de Estudiantes de Cuenca Con Palestina ha lamentado la "indiferencia" de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) con el pueblo palestino y la ha instado a suspender los convenios Erasmus de movilidad para estudiantes, personal docente e investigador, así como otros sectores de gestión, administración y servicios con todas las universidades israelíes. Concretamente la UCLM todavía mantiene relaciones con la Universidad de Braude, Universidad de Tel Aviv y Universidad Bar Ilán.

En un comunicado, estos colectivos piden a la institución académica castellanomanchega suspender la cooperación científico-técnica con empresas como Indra que es un socio estratégico de 'Aerospace Industries', empresa israelí encargada del desarrollo y fabricación de drones y equipos de vigilancia utilizados durante la ocupación. "Indra ha sido una de las empresas que se ha lucrado con las masacres cometidas en Palestina", han señalado.

También quieren que se suspenda "la colaboración con el Banco Santander que ha subvencionado y gestionado económicamente material armamentístico, así como con otras empresas inversoras y beneficiarias de la ocupación Israelí como son Repsol, BBVA, La Caixa o NTT Data que están vinculadas a la UCLM".

Asimismo, exigen la suspensión "de todas las relaciones con una clara deriva belicista que la UCLM promueve y mantiene mediante acuerdos y colaboraciones con la OTAN y el Centro Universitario de la Guardia Civil" y piden "promover las relaciones con universidades y organizaciones palestinas para acoger a estudiantes, investigadores y profesores de origen palestino y/o que independientemente de su nacionalidad, hayan sido represaliados por su oposición al genocidio en Palestina".

Finalmente, solicitan a la UCLM "no participar en nuevos acuerdos, proyectos internacionales de cooperación académica, convenios o proyectos de investigación en colaboración con universidades, organismos o instituciones israelíes" y recuerdan "dos puntos esenciales del Derecho Internacional que se han visto ignorados durante los últimos 70 años", como son "el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, el derecho a la lucha contra la opresión y el principio de solidaridad entre los pueblos".

Los colectivos, que muestran su compromiso con la lucha por la libertad y autodeterminación del pueblo palestino contra la entidad sionista israelí, "que lleva, a través de su legítima resistencia, aguantando durante décadas este genocidio", se concentrarán este mismo lunes en Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

No obstante lo anterior, los colectivos han agradecido a la Universidad de Castilla-La Mancha las facilidades que les ha brindado durante los distintos actos y la acampada, pero condenan "que estas facilidades no son más que una vía de disuasión de nuestras protestas y de evasión de una mala imagen de la institución" pues "no se han interesado en ningún momento en tener una reunión con el alumnado, como tampoco se han pronunciado ante nuestras múltiples reivindicaciones".

"Tales valores como la honestidad e integridad, participación y cooperación o compromiso social y sostenibilidad, que se encuentran en el código ético de la UCLM, están siendo ignorados completamente. Consideramos que una institución pública y educativa que, además presume en su discurso y políticas de estos valores antes mencionados, debe desvincularse inmediatamente del genocidio que se ha llevado la vida de más de 40.000 civiles inocentes desde el pasado 7 de octubre".

Finalmente, concluyen su comunicado asegurando que "la Universidad de Castilla-La Mancha está manchada con la sangre de estas personas y no es que la situación deba cambiar, sino que se debe revertir" y avanzado que no pararán "hasta que el pueblo palestino tenga lo que se merece, que es apoyo y reconocimiento desde el Estado español y todas sus instituciones".