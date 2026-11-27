Las tarjetas Marstercad de Eurocaja Rural incorporan una nueva protección para sus clientes coincidiendo con el Black Friday y las próximas compras navideñas. - EUROCAJA RURAL

TOLEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las tarjetas Marstercad de Eurocaja Rural incorporan una nueva protección para sus clientes coincidiendo con el Black Friday y las próximas compras navideñas.

Desde el 24 de noviembre, las adquisiciones abonadas con las tarjetas Mastercard de la Entidad cuentan con 'Compra Protegida', un seguro sin coste adicional que protege los artículos adquiridos frente a daños accidentales durante los 30 días posteriores a la compra, según ha informado la entidad financiera por nota de prensa.

La cobertura se activa directamente al efectuar el pago con la tarjeta, por lo que el cliente no necesita realizar ninguna contratación, registro o trámite adicional para beneficiarse de ella.

El seguro cubre los artículos nuevos con un valor superior a 50 euros que hayan sido pagados, total o parcialmente, con la tarjeta Mastercard emitida por Eurocaja Rural, tanto en establecimientos físicos como a través de internet.

En caso de daño por accidente del artículo, el seguro contempla el coste de reparación del producto o, cuando el arreglo no resulte posible, el reembolso de su precio de compra.

La cobertura establece un límite máximo de 500 euros por incidencia y de 500 euros por cada perido de 365 días, ofreciendo así un respaldo adicional a los clientes en un periodo caracterizado por el incremento de las compras y el consumo.

PROTECCIÓN TAMBIÉN PARA LAS COMPRAS POR INTERNET 'Compra Protegida' amplía además la protección a determinadas incidencias relacionadas con las compras online.

Entre ellas se encuentran los pedidos que no hayan sido entregados en un plazo de 30 días, lleguen incompletos o sufran daños durante el transporte, siempre que el vendedor no haya efectuado previamente el correspondiente reembolso.

De esta forma, Eurocaja Rural suma una nueva ventaja asociada al uso de sus tarjetas Mastercard y proporciona a sus clientes una mayor tranquilidad en sus compras, especialmente durante campañas comerciales como el Black Friday y la Navidad, cuando aumenta considerablemente el volumen de operaciones tanto en establecimientos físicos como a través del comercio electrónico.