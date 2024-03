Las familias de Chrysallis celebra el Día de la Visibilidad Trans "más unidas, fuertes y visibles que nunca"

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Encarni Bonilla, presidenta de Chrysallis, asociación de familias de infancia y juventud trans con presencia en Castilla-La Mancha, ha celebrado que las familias de su organización celebran este domingo, 31 de marzo, el Día Internacional de la Visibilidad Trans "más unidas, más fuertes y más visibles que nunca" gracias a la aprobación, hace un año, de la ley estatal trans y LGTBI y del trabajo "incansable" de las familias "para trasladar y visibilizar nuestra realidad".

En declaraciones a Europa Press, Bonilla ha manifestado que los niños y jóvenes y las familias que acompañan desde Chrysalli es "que se respeten sus derechos, que se siga avanzando en la igualdad efectiva" y que "se les proteja en su derecho a la educación en igualdad y al acceso a la sanidad también en igualdad".

"En definitiva, que nuestros niños, niñas y niñes puedan vivir una infancia y una juventud tranquila, libre, digna y sobre todo sin sufrir discriminación y rechazo por parte de quienes no quieren reconocerles", ha enfatizado.

Y, por último, desde Chrysallis han pedido también a los medios de comunicación luchar contra las noticias que dan voz personas "malvadas" que "pretenden dar una imagen negativa de la Ley Trans y de los derechos de las personas trans".

"Que piensen que hay menores de edad, personas desprotegidas, más vulnerables y su actuación es importante para nuestros avances porque la sociedad vive muy pegada a lo que los medios de comunicación transmiten.

Así, ha incidido en que "los derechos de nuestra infancia no pueden ser vulnerados" y por tanto esperan que se visibilice "de forma positiva a nuestros niños, niñas y niñes porque ellos no cometen ningún fraude de ley y lo único que desean es tener una infancia feliz y que se les respete y no se les discrimine".

"Lo único por lo que luchamos es por la felicidad de nuestros hijos", ha concluido.