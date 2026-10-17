La feria Ibercut abre sus puertas en Albacete con más de 60 expositores y un crecimiento del 30%

Inauguración de la feria Ibercut en Albacete. - APRECU

ALBACETE 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XVI Feria de Cuchillería de Albacete & Knife Show, Ibercut 2026, ha abierto este sábado sus puertas con más de 60 expositores, un 30% más que en la pasada edición, y la totalidad del espacio disponible para exposición cubierto desde hace semanas.

La presidenta de la Asociación de Cuchillería y Afines, Aprecu, María Pilar Jiménez, acompañada del alcalde de Albacete, Manuel Serrano, el diputado provincial José González, y otros representantes institucionales de las diferentes administraciones implicadas, ha sido la encargada de inaugurar una nueva edición de la feria, que se celebra durante todo el fin de semana y vuelve a reunir en Albacete a artesanos, fabricantes, distribuidores, empresas auxiliares, profesionales, coleccionistas y aficionados a la cuchillería, según ha informado Aprecu por nota de prensa.

Durante su intervención, Jiménez ha destacado especialmente la evolución experimentada por Ibercut y la confianza de los profesionales en una feria que continúa incorporando nuevos participantes sin perder a los expositores que la han acompañado durante años.

"Este año somos más de 60 expositores, un 30% más que en la pasada edición, y agotamos todo el espacio disponible para exposición con mucha antelación. Para Aprecu, pocas cosas pueden expresar mejor el momento que vive Ibercut", ha señalado.

La feria ofrece una representación del sector, con cuchillería tradicional y contemporánea, deportiva, profesional y de cocina, además de materiales, aceros, maquinaria, cuero y empresas auxiliares. A ello se suma la presencia de profesionales procedentes de numerosos puntos de España y la participación internacional, reforzando el papel de Ibercut como escaparate de la cuchillería de Albacete más allá del ámbito provincial y regional.

"Es precisamente esa diversidad la que está haciendo de Ibercut un verdadero punto de encuentro para nuestro sector", ha afirmado la presidenta de Aprecu.

María Pilar Jiménez ha subrayado que Ibercut crece año tras año y debe seguir haciéndolo, pero que para mantener esa evolución será necesario contar con unas instalaciones que permitan dar respuesta tanto al interés creciente de los profesionales como a las nuevas posibilidades que ofrece la feria.

"Ibercut crece cada año y tiene que seguir creciendo. Y para ello necesitamos un espacio más amplio, donde Ibercut tenga su espacio propio y que nos permita plantear muchas más actividades", ha defendido la presidenta de Aprecu.

Uno de los principales objetivos de esta edición es seguir avanzando en el carácter experiencial de Ibercut y acercar al visitante no solo las piezas terminadas, sino también los procesos, materiales, técnicas y profesionales que existen detrás de cada cuchillo y cada navaja.

"Ibercut no es únicamente una feria para venir a mirar. Es una feria para acercarse, comprar, preguntar, aprender, participar y descubrir", ha subrayado María Pilar Jiménez.

María Pilar Jiménez ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Albacete, la Diputación Provincial de Albacete y la Institución Ferial de Albacete, IFAB, así como la implicación de los patrocinadores, entidades y empresas colaboradoras.

"Tenemos motivos para sentirnos orgullosos, pero, sobre todo, tenemos motivos para seguir trabajando e ir más allá", ha concluido Jiménez antes de declarar oficialmente inaugurada Ibercut 2026.

Por su parte, el alcalde ha elogiado que "la asociación de empresas de la cuchillería ha hecho grande esta feria con su profesionalidad y su esfuerzo. Los cuchilleros de Albacete no sólo son orgullosos herederos de una tradición de siglos, también son grandes empresarios que miran al futuro y que están mantenido el sector en lo más alto, como ya hicieron sus antecesores, los grandes artesanos que forjaron la historia y el prestigio de Albacete".

Serrano ha destacado que "artesanos, industriales, coleccionistas y amantes del sector se van a reunir este fin de semana en torno a la figura de la navaja y todo lo que representa ese gran componente de la 'Marca Albacete', con presencia internacional de expositores de Portugal, Francia, Argentina y Estonia, porque somos la capital mundial de la cuchillería".

Manuel Serrano también ha recalcado que "el Ayuntamiento ha apoyado activamente esta feria con una ayuda directa de 20.000 euros para su organización, pero sobre todo con el aliento de toda una ciudad que se siente representada y avalada por sus grandes cuchilleros".

PARTICIPANTES DESTACADOS

Entre los profesionales participantes se encuentra Ricardo Sánchez, encargado de acercar al público el proceso de montaje de la navaja tradicional, junto a monitores formados en la Escuela de Cuchillería de Albacete, responsables del taller de montaje de navaja deportiva.

También participan Tandy Leather Spain, con el trabajo artesanal del cuero; AFGV Laser, con la personalización de piezas mediante grabado; y diferentes especialistas que acercarán al visitante otros ámbitos relacionados con la cuchillería.

Uno de los nombres destacados de esta edición es Carlos Vico, especialista en supervivencia extrema, que abordará la supervivencia, el miedo y el comportamiento de la mente en situaciones de estrés.

A él se suma José Manuel Galocha, que ofrecerá sus conocimientos sobre el cuchillo y las técnicas de afilado y mantenimiento, además de las propuestas relacionadas con el corte de jamón y la utilización de cuchillería especializada, con el patrocinio de JBK.

La presidenta de Aprecu ha aprovechado la inauguración para realizar una llamada expresa a quienes visiten Ibercut durante este fin de semana, animándoles a conocer de cerca a los expositores, interesarse por sus procesos de trabajo y apoyar directamente al sector.

"Hablad con los expositores, preguntadles cómo trabajan, pedidles que os expliquen sus materiales, sus diseños y sus procesos. Participad en las actividades, descubrid el trabajo de nuestros artesanos y fabricantes y, siempre que podáis, apoyad al sector, comprad sus piezas", ha señalado.

La XVI edición de Ibercut continuará durante todo el fin de semana invitando a albaceteños y visitantes a recorrer la feria, conocer a los expositores, participar en las actividades y descubrir la diversidad y el valor de un sector estrechamente ligado a la historia, la economía y la identidad de Albacete.