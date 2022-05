Fernández destaca el impulso aportado por la comunidad educativa a la visibilización de las mujeres

CIUDAD REAL, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en valor el salto cualitativo impulsado por la comunidad educativa de la región para implicar a los centros educativos en la visibilización de las mujeres "en distintos ámbitos como en el de la política en el día de hoy, pero también en el mundo de la ciencia, en la historia, el arte o la literatura".

Así lo ha subrayado en el IES 'Juan D'Opazo' de Daimiel la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, donde la visitado la exposición 'Líderes en femenino', un proyecto educativo dedicado a las 27 mujeres que, en la actualidad, ocupan primeras posiciones en la política mundial, que ha contado con la colaboración del Centro de la Mujer de la localidad, ha informado la Junta en nota de prensa.

La titular de Igualdad ha destacado que proyectos como el de este instituto tienen como objetivo que al final del proceso educativo, además de formación en las distintas disciplinas académicas, las chicas y chicos sean sobre todo "personas con valores humanos, y la igualdad en ese sentido es esencial. Hoy, en pleno siglo XXI, nadie puede decir que se defienden los derechos humanos si eso no pasa por defender la igualdad efectiva entre las mujeres y los hombres".

Para este logro, ha dicho la consejera, se requieren muchos elementos; uno de ellos, que además es capital, es la labor que están haciendo los centros educativos de Castilla-La Mancha, la comunidad educativa en general, y en particular este instituto. En ese sentido, se ha mostrado convencida de que este trabajo "se va a notar en el medio y en el largo plazo en las actitudes de nuestros niños y de nuestras niñas, esencialmente de nuestras niñas."

HAY QUE SEGUIR VISIBILIZANDO Y CONSTRUYENDO REFERENTES

Precisamente al hilo de esto último, Blanca Fernández ha insistido en la necesidad de seguir visibilizando a las mujeres y construyendo referentes para que las niñas "tengan un espejo donde mirarse", porque tal y como ha advertido, de no hacerlo "nuestras hijas no tendrán referentes. Por tanto, no tendrán ni que preguntar porque, directamente, se autoexcluirán. La educación no es solamente lo que se verbaliza, es también lo que se absorbe y lo que se ve sin llegar a verbalizar".

En definitiva, ha dicho la consejera, hay que continuar trabajando en proyectos como el del IES 'Juan D'Opazo' para ser conscientes de hechos como que en el mundo en este momento entre presidentas y primeras ministras solo hay 27 mujeres dirigiendo países de un total de 195 países reconocidos por la ONU, "lo que sigue siendo una minoría aplastante, pero sí, que hay que visibilizarlas".

Asimismo, ha abogado por acabar con las diferencias a la hora de analizar a mujeres y hombres en la política, ya que "es muy raro encontrar algún comentario estético sobre un hombre que se dedica a la política y, sin embargo, es algo muy habitual cuando se trata de una mujer", ha lamentado.

PLANES DE IGUALDAD

En cualquier caso, Blanca Fernández ha valorado muy positivamente los "importantes saltos cualitativos" dados en los últimos tres años y que tienen que ver con la decisión tomada al inicio de la legislatura de favorecer la implantación de los planes de igualdad en los centros educativos de Castilla-La Mancha.

De hecho, se han lanzado dos convocatorias a las que se han destinado dos millones de euros para financiar planes de igualdad "y, ahora mismo, son 457 centros educativos los que tienen plan de igualdad, 155 en Ciudad Real", por lo que la consejera ha felicitado a esta provincia ya que es la que cuenta con más planes.

Al margen de esta medida, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha puesto en valor que "muchos centros educativos, sin tener planes de igualdad propiamente dichos, sí cuentan con actividades muy potentes, importantes e interesantes" que trabajan la igualdad y ha concluido animando a todos los centros a presentarse a próximas convocatorias y, sobre todo, a "que sigan trabajando en la misma dirección porque lo vamos a notar".

Acompañando a la consejera en su visita han estado la directora del IES 'Juan D'Opazo', Lourdes González; la delegada de Igualdad en la provincia de Ciudad Real, Manuela Nieto-Márquez; la diputada provincial, María Teresa Ortega Martín-Portugués, y la concejala de Igualdad de Daimiel, Alicia Loro.