Ferraz desoye la propuesta de PSOE Albacete, tumba a Sáez y coloca en su lugar a Amparo Torres

Archivo - La cabeza de lista al Congreso de los Diputados del PSOE por Albecte, Amparo Torres. - PSOE - Archivo

ALBACETE 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actual senadora del PSOE por la circunscripción de Albacete, Amparo Torres, será finalmente la cabeza de lista en la candidatura al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Según fuentes del PSOE consultadas por Europa Press, Torres, que inicialmente aparecía como cabeza de lista al Senado, sustituye al candidato propuesto por la dirección provincial del PSOE de Albacete para el Congreso, Emilio Sáez.

Asimismo, el puesto de Torres en la candidatura al Senado será ocupado por Isabel Belén Iniesta, inicialmente número 2 al Congreso según la propuesta de lista del Comité Provincial.

Acompañan a Amparo Torres nombres propuestos por el Comité Provincial. Como número 2, Javier Navarro, como número 3, Luscinda Carreres, y como número 4, y el inicialmente suplente, Eliseo Fernández.

Por su parte, la candidatura al Senado tan solo sustituye su primer puesto, continuando Francho Tierraseca como número 2 y Rosario Herrera como número 3, tal y como fueron propuestos por el Comité Provincial.

Se trata de la segunda modificación de una propuesta emanada de un Comité Provincial del PSOE de Castilla-La Mancha, tras el anuncio del intercambio de cabezas de candidatura del Congreso y el Senado en la provincia de Guadalajara.

La propuesta elevada por el Comité Provincial de Albacete y encabezada por Emilio Sáez, había sido avalada con el 98,42% de los votos en el órgano provincial.