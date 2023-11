El foro Diálogo del Club Conecta aboga por una formación transversal para colmar los perfiles que demandan las empresas

MADRID/TOLEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El foro Diálogo 'La Universidad y el trabajo del futuro', que ha organizado este miércoles en Madrid el Club Conecta, ha abogado por una formación universitaria lo más multidisciplinar y transversal posible para colmar así los perfiles laborales que en la actualidad buscan las empresas.

Así se ha puesto de manifiesto en esta jornada en la que han participado el rector de la UCLM, Julián Garde; el director de Educación y Formación de CEOE, Juan Carlos Tejeda; el socio responsable del área de Educación de EY, Rafael Albarrán; y la directora general de Linkedin, Rosario Sierra.

En este sentido, el rector de la UCLM ha puesto de manifiesto que la institución académica ha puesto en marcha este curso cuatro nuevas titulaciones --Psicología, Matemáticas, Ingeniería Biomédica y Física-- y que entre uno de los factores que les llevaron a ponerlos en marcha, además de la empleabilidad y que los estudiantes no se marchen a tras regiones, fue que no sean específicos sino multidisciplinares.

Asimismo, sobre la búsqueda de los perfiles adecuados para que tengan mayor empleabilidad, el rector ha demandado una interacción "más directa" con las empresas con el fin de conocer sus necesidades. "Deberíamos pensar qué tipos de profesionales vamos a necesitar más allá de la era digital", ha indicado.

Dicho esto, ha incidido en la necesidad de conocer las demandas de las nuevas generaciones y establecer cómo desde la universidad se interactúa con ellas, porque los medios tradicionales para llegar a ellos "no funcionan", ha apuntado, para agregar que "con el empleo pasa igual".

LA CEOE PIDE UNA ESTRATEGIA GLOBAL DE CUALIFICACIÓN

Desde la CEOE, Juan Carlos Tejada ha recordado que la patronal ha instado ya al Gobierno a que haga una estrategia global de cualificación en el país, con el fin de que toda la política de formación se coordine.

Con ello, ha agregado, se pretende que se pueda establecer, por sector, qué tipo de actividad se necesita a corto y medio plazo; así como los itinerarios con el fin de que desde los centros académicos "se pongan a fabricar egresados" que den respuesta a las necesidades del mercado.

LA DEMANDA DE FLEXIBILIDAD, EN AUMENTO

Mientras, para la directora general de Linkedin, en las encuestas que lleva a cabo la empresa respecto a las demandas para acceder a un puesto de trabajo y pese a que sigue predominando el beneficio empresarial, se valora también la flexibiidad y, por último el desarrollo profesional.

"Estamos viendo que la gente está demandando otras cosas y se está preguntado qué, cómo y desde dónde", ha indicado, para añadir que "eso es algo que revoluciona un poco la manera en que las empresas establecen la evaluación de sus candidatos".

En este sentido, ha apuntado que los puestos de trabajo no se miran como un ente al cien por cien, sino que se compartimentan en habilidades duras y habilidades blandas, ya que el puesto de trabajo evoluciona y se desarrollará a lo largo de los años.

"Ahí empresas y universidad deben entenderse cada vez mejor", ha dicho, para mencionar lo que se conoce como los perfiles 'púrpura', que se basan en una formación general para luego ser "muy versátiles". "Y las empresas demandan gente cada vez más flexible", ha concluido.

TRABAJAR EN EQUIPO, APRENDER RÁPIDO O ADAPTARSE AL CAMBIO

Por su parte, el socio responsable del área de Educación de EY ha indicado que la microespecialización hace que se tengan que plantear cómo se educa en este país y ha puesto de manifiesto que las empresas necesitan perfiles que sepan trabajar en equipo, aprender rápido o adaptarse al cambio.

En este punto, ha abogado por retomar "todas esas habilidades" que demandan las empresa, con formaciones en habilidades sociales porque sino será "imposible" que las nuevas generaciones sean capaces de adaptarse a los perfiles que las empresas necesitan.

FINANCIACIÓN

Otro aspecto sobre el que se ha disertado en el foro organizado por el Club Conecta ha sido el de la financiación educativa, punto en el que el rector de la UCLM ha vuelto a ser muy crítico con la LOSU, que ha calificado como una "oportunidad perdida", cargando contra el hecho de que no disponga de memoria económica, lo que hace que no se sepa de dónde sacaran los centros universitarios la financiación adicional que contempla.

En este sentido, ha planteado que de no haber financiación adicional la UCLM, por ejemplo, tendría que detraer otros fondos para ese gasto pero entonces no podría, por ejemplo, hacer investigación. "No podríamos hacer nada", ha lamentado, para señalar que otra de las posibilidades que les quedan es no cumplir la ley y desear que el nuevo Gobierno lo arregle.

Un punto en el que también ha salido a relucir el hecho de que a partir del 1 de enero vayan a tener que cotizar los estudiantes en prácticas, ante lo que Garde se ha preguntado en reiteradas ocasiones cuál es la motivación de esa medida y, tras cuantificar que a la UCLM le costaría 650.000 euros, ha dicho que va en contra también de los estudiantes, porque los lugares donde harán prácticas no van a pagar "y no van a hacerlas".

A este respecto, el director de Educación y Formación de CEOE de la CEOE ha apuntado que no hay "que pasarse de frenada" con la FP Dual, porque las empresas "se pueden llegar a asustar" si todos los jóvenes que hagan prácticas van a tener que cotizar, no solo por tener que darles de alta sino también por toda la burocracia que conlleva.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial también ha salido a relucir en esta jornada, en la que la patronal ha puesto de manifiesto que ya es una realidad, pero ha mostrado su incertidumbre por cuál será su evolución en un futuro. "No sabemos qué impacto tendrá en el trabajo, pero auguramos que será importante y hay que regularla porque es una realidad con la que tenemos que convivir".

La directora ejecutiva de Linkedin se ha mostrado partidaria de la inteligencia artificial, al asegurar que ayudará y mejorará los puestos de trabajo y que conlleven habilidades nuevas, consciente de que los nuevos empleos y la demanda de los mismos pasan por la tecnología. "Es donde nosotros vemos la mayor demandan por parte de las empresas".

Finalmente, para el socio responsable del área de Educación de EY la inteligencia artificial "no es una moda pasajera", pues considera que va a transformar la forma en la que se trabaja.

Así, ha señalado que su propia empresa busca perfiles ya que sepan programar y que puedan hacer entender sus clientes qué pueden ofrecerles con la IA.

