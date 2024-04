Fresneda agradece a afiliados de Asaja Cuenca que aguantaran las "presiones" en estos meses de movilizaciones del campo

CUENCA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Cuenca, José María Fresneda, ha agradecido a sus afiliados "por aguantar estoicamente unos meses de presión grande, sobre todo a los 200 trabajadores de Asaja en la región "que han visto peligrar su puesto de trabajo".

Fresneda ha hablado en la asamblea de la organización agraria sobre este ambiente de tensión que han vivido los últimos meses que han estado marcados por unas movilizaciones del campo que han estado marcadas "por intereses económicos y políticos".

El líder agrario ha cargado contra los promotores de protestas del campo organizadas al margen de Asaja e incluso ha acusado de "comegambas" a los dirigentes de las organizaciones profesionales agrarias profesionales. Desde su punto de vista, son "radicales que pretenden conseguir votos radicalizando a la gente".

"Toda esa gente tiene los teléfonos de miles de agricultores para manipular información gracias a los famosos grupos de WhatsApp", ha advertido Fresneda, que se ha preguntado "quién está detrás de según qué personajes que lideran esos grupos de WhatsAppp".

"No sé quién estará detrás de según qué personajes, pero nos lo ponen muy fácil para seguir luchando con independencia política. No somos rencorosos, pero os ruego a los que habéis tenido presiones en los pueblos que no olvidéis", ha pedido un Fresneda que ha recordado que Asaja sigue sin firmar el acuerdo con el Ministerio de Agricultura "y seguimos en pie de guerra" porque no atiende las demandas de los agricultores y ganaderos de este país".

El líder agrario ha explicado a sus asociados que están "negociando con quien tenemos que negociar, que son la Consejería de Agricultura, "con la que vamos bien", y la de Desarrollo Sostenible, "con la que está más complicado, pero creo que mientras esté Mercedes Gómez vamos a llegar".

Fresneda se ha referido a las relaciones con Europa mencionando la negociación del transporte de animales y se ha preguntado si Bruselas "se plantea legislar sobre las horas punta del Metro "cuando la gente va en los vagones pisándose el cuello". Desde su punto de vista, "cuando se plantea un componente ideológico por encima de lo que marcan las directrices comunitarias, se está atentando contra el modelo productivo de una región como la nuestra y eso hay que frenarlo", ha advertido.

"Tenemos que definir si queremos un modelo de agricultura centrado en las ayudas, pero eso requiere de un dinero importante; o podemos elegir entre un modelo de mercado libre sin subvenciones; lo que no vale es el término medio", ha observado el presidente de Asaja, que de cara a la campaña de las elecciones europeas espera "que no nos vendan motos sin propuestas concretas".

SOCIEDAD CON ORGANIZACIONES AGRARIAS ES IMPRESCINDIBLE

En el acto de Asaja Cuenca también ha intervenido el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, que ha destacado el trabajo de Asaja y a su presidente, alegando que "hay gente que querría prescindir de los agentes sociales, pero somos muchos quienes pensamos que una sociedad con asociaciones como las organizaciones agrarias es tan imprescindible como la propia democracia".

Martínez Guijarro también ha defendido que "no nos ha ido mal con la Política Agraria Comunitaria", considerando que las instituciones han tomado nota de que no pueden regular todo sin contar con la gente de los territorios". El vicepresidente regional se ha ofrecido a seguir dialogando y pactando con las organizaciones agrarias, espera un acuerdo próximo en la negociación de la regulación de las zonas ZEPA y su convivencia con los cultivos de lechosos, y cree que también hay que hablar sobre agricultura ecológica.

Sobre este asunto, ha pedido "coherencia" a la comunidad europea para que lleve este sector al primer pilar de la PAC y deje de depender del presupuesto de desarrollo rural. Para terminar, ha sostenido que el sector agrario "no se puede quedar al margen de la digitalización" y ha recordado que hay un proyecto que se acaba de licitar para el aprovechamiento de la inteligencia artificial en favor del sector agrario, que vendrá acompañado de un plan de capacitación específico para el sector agrario.

RESPETO E INTERLOCUCIÓN

A continuación, el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha comentado que en estos meses de reivindicaciones del sector distingue entre las formas de quienes, sin dejar de lado la reivindicación, "saben cómo y con quién hacerlo" y otros que "no diría que son el ejército de Pancho Villa, pero se parecen".

En ese sentido, Martínez Chana ha defendido a Asaja en Cuenca y a su presidente. "Estás muy vivo tú y está muy viva la organización". "El respeto y la interlocución no son fruto de unos pocos días, sino de un trabajo continuo, y Asaja se ha ganado ese respeto", ha asegurado.

Respecto a las reivindicaciones del campo, ha remarcado que "las compartimos prácticamente al 100 por cien" y ha admitido que "cada vez que se habla de cambios en la normativa europea se enmaraña más y es algo en lo que tenemos que mejorar".

Entre los problemas del sector, Martínez Chana ha remarcado que uno de los problemas es la "competencia desleal" que sufren los agricultores por parte de otros países, por lo que considera que ese necesario introducir las cláusulas espejo para que tengan que cumplir los mismos requisitos.

Para terminar, ha indicado que su institución "va a estar en la batalla del agua" y por primera vez va a hacerlo en la confederación del Guadiana, donde el presidente de la Diputación de vocal en la comisión de sequía.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

Durante el acto, Asaja Cuenca ha entregado su tradicionales reconocimientos a personalidades que han destacado por trabajar de la mano de esta organización. El más emotivo ha sido para el fallecido Jesús Saiz, abogado que elaboró un dictamen jurídico para garantizar que no iba a haber expropiaciones en la Ley de Economía Familiar de Castilla-La Mancha.

Mucha emoción también en la entrega de los reconocimientos a Antonio Talavera, pionero de la exportación de cereal en España y a Gerardo González Bello, que ha estado durante cuarenta años en la primera línea de las movilizaciones de la organización agraria. También ha habido distinciones para el joven agricultor de Villaconejos de Trabaque, Sergio Canales; Ana Soler, impulsora del proyecto artístico Vidartis, que aprovecha el mosto para la pintura; para el catedrático de la UCLM Juan Sebastián Castillo y para Pablo Rodríguez Pinilla y su programa de radio Onda Agraria.