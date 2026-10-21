El PP no descarta un pacto con Vox para el Senado y llama a impedir que "el sanchismo" controle la Cámara

La vicepresidenta nacional de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, en rueda de prensa en Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha dejado abierta este miércoles la puerta a un posible acuerdo electoral entre el PP y Vox para el Senado para evitar que "el sanchismo" controle la Cámara Alta.

Fúnez se ha pronunciado así durante su primera rueda de prensa en Ciudad Real después de conocerse que volverá a encabezar la candidatura 'popular' al Congreso, al ser preguntada expresamente por las negociaciones entre ambas formaciones para concurrir conjuntamente a la Cámara Alta.

Lejos de rechazar esa posibilidad, la dirigente 'popular' ha insistido en que "el objetivo de su formación es impedir que el PSOE consiga hacerse con el control del Senado", una Cámara en la que los 'populares' cuentan actualmente con mayoría absoluta.

"Lo que pretendemos es que el sanchismo no ocupe el Senado de España", ha señalado Fúnez, quien ha defendido que el PP debe actuar "con responsabilidad y con sentido común" y poniendo por encima "los intereses de España y no los del Partido Popular".

La dirigente popular ha evitado concretar si las conversaciones entre ambos partidos podrían traducirse en candidaturas conjuntas en determinadas provincias, incluida Ciudad Real, y se ha limitado a señalar que, por el momento, "no ha habido ninguna otra noticia que se pueda transmitir en el día de hoy".

Estas declaraciones se producen después de que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmara la existencia de conversaciones con Vox para buscar una mayoría en el Senado, mientras ambas formaciones estudian fórmulas que permitan contrarrestar el acuerdo electoral alcanzado entre el PSOE y otras fuerzas de izquierda.

Fúnez ha enmarcado esta posibilidad en la trascendencia que, a su juicio, tendrán las próximas elecciones generales, en las que considera que está en juego el modelo de país, la estabilidad institucional y el fortalecimiento del Estado de derecho.

"Nos estamos jugando mucho más que el hecho de que un partido gane unas elecciones", ha advertido, defendiendo que el PP debe estar "a la altura" de las circunstancias.

CRITICA LOS "MARTES ELECTORALES" DE SÁNCHEZ

Por otra parte, Fúnez ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar el Consejo de Ministros como una herramienta de campaña electoral mediante la aprobación de nuevas medidas sociales a poco más de un mes de las elecciones generales.

"Para nosotros eso no son martes sociales, son martes electorales", ha afirmado la dirigente popular, que considera que el Ejecutivo está convirtiendo el Consejo de Ministros en su "comité de campaña".

Como ejemplo, ha señalado la ampliación de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), aprobada este martes por el Gobierno y que permitirá mantener esta ayuda más allá de los 26 años cuando los beneficiarios tengan una discapacidad de al menos el 65% o dependencia de grado III.

Según Fúnez, el PP había planteado esta misma modificación mediante unas enmiendas a la reforma de la legislación sobre discapacidad y dependencia, que fueron vetadas por el Gobierno hace apenas unas semanas alegando un incremento del gasto presupuestario.

La dirigente 'popular' ha cifrado ese incremento en 2,3 millones de euros para 2027 y ha cuestionado que el Ejecutivo haya decidido ahora aprobar una medida que anteriormente rechazó.

"¿Qué ha pasado desde hace un mes hasta ahora? ¿Han encontrado los 2,3 millones de euros que necesitaban o es que se han convocado una campaña electoral y unas próximas elecciones para el 29 de noviembre?", ha preguntado.

A su juicio, utilizar estas prestaciones en precampaña supone una "falta de respeto" hacia las familias que necesitan estos recursos.