Fúnez, Velázquez, Itziar Asenjo, Francisco Navarro y Raquel Oliver, cabezas de lista del PP al Congreso en C-LM

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carmen Fúnez, Carlos Velázquez, Itziar Asenjo, Francisco Navarro y Raquel Oliver encabezarán las listas del PP al Congreso de los Diputados por las provincias de Ciudad Real, Toledo, Guadalajara, Albacete y Cuenca, respectivamente.

"La reconstrucción nacional comienza por nuestra tierra", ha reaccionado el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, tras desvelar Génova los cabezas de lista al Congreso en Castilla-La Mancha.

"Enhorabuena a los cinco cabezas de lista al Congreso de Castilla-La Mancha. Estoy convencido de que van a llevar los intereses de la región al lugar donde se toman las decisiones como es la Cámara Baja", se ha mostrado convencido el líder 'popular'.

Según ha apuntado Núñez, Carmen Fúnez, Carlos Velázquez, Itziar Asenjo, Francisco Navarro y Raquel Oliver van a ser "los mejores" representantes de sus provincias y ayudarán a Alberto Núñez Feijóo a llegar a La Moncloa.

Carmen Fúnez es diputada nacional por Ciudad Real y es la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular. Carlos Velázquez es alcalde de Toledo y presidente provincial del PP. Francisco Navarro es primer teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Albacete.

Raquel Oliver, que es jurista, profesora y funcionaria de carrera, ocupa actualmente los cargos de alcaldesa de Beamud y, además, diputada provincial por el PP en la Diputación de Cuenca. Asimismo, a nivel orgánico, es portavoz de los 'populares' a nivel provincial.

Por su parte, Itziar Asenjo, abogada de profesión, es diputada del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales durante esta legislatura. donde además es vicepresidenta de la Comisión de Igualdad y de la Comisión de Peticiones y Participación Ciudadana y miembro de la Comisión de Economía, Empresas y Empleo. Asimismo, también ha sido concejala del Ayuntamiento de Guadalajara.