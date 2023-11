El fútbol escolar prebenjamín y benjamín se pone en marcha en Guadalajara de la mano de Globalcaja

GUADALAJARA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fútbol escolar se pone en marcha en Castilla-La Mancha en una nueva temporada y este sábado ha dado un paso más con la jornada inaugural de la Liga Globalcaja Benjamín-Prebenjamín Fútbol 8 Guadalajara, que pasa a la acción al igual que varios grupos de las ligas de la provincia de Ciudad Real y que se suman a las competiciones ya iniciadas en la provincia de Cuenca, todas ellas patrocinadas por Globalcaja.

Las ligas dieron el pistoletazo de salida este sábado con un acto de inauguración celebrado en el campo de fútbol de Salesianos de Guadalajara, en el que árbitros, entrenadores y jugadores de los seis equipos participantes en los tres partidos que se celebraron en esta sede de la capital guadalajareña fueron presentados por el spiker antes de entrar en acción.

Tras las debidas presentaciones, el balón comenzó a rodar con el partido del Grupo A de la Liga Benjamín que enfrentó al C.D.E. Salesianos Guadalajara 2015 A y al Haro F.C. A y que finalizó con 6-0 para el equipo salesiano. Un encuentro en el que la igualdad presidió la primera parte y en el que el Salesianos solo pudo romper al filo del descanso, aunque en la segunda parte acabó imponiéndose y marcando media decena de goles más.

Tras este primer partido, llegó el segundo turno que acogió dos enfrentamientos más. Por una parte, el C.D.E. Salesianos Guadalajara 2015 B se impuso en un partido más igualado del Grupo C Benjamín al E.M.F. Azuqueca de Henares Jesús C por 5 goles a 2 en el encuentro que tuvo lugar en el campo 1, mientras que en el campo 2 se disputó el partido de categoría Prebenjamín Grupo A entre el C.D.E. Salesianos Guadalajara 2016 A y la E.M.F. Alovera Carlos Víctor A, en el que el equipo local se impuso con claridad por un resultado de 16 goles a 0.

LOS GRUPOS EN GUADALAJARA

En la Liga Globalcaja Fútbol 8 Guadalajara en la categoría Benjamín, en el Grupo A, además del C.D.E. Salesianos Guadalajara 2015 A 6-0 Haro F.C. A, el resto de resultados fueron C.D. Atlético Guadalajara A 4-2 C.D. Galápagos, Sporting Cabanillas Iñaki A 2-1 E.D. Ciudad Valdeluz A y E.M.F. Azuqueca de Henares Carrasco A 4-3 C.D. Guadalajara Riveiro A, lo que deja al C.D.E. Salesianos Guadalajara 2015 A en primera posición.

Mientras, en el Grupo B el A.D. Hogar Alcarreño ganó por 4 a 2 al E.D. Ciudad Valdeluz B, el E.M.F. Alovera Diego ganó por 1 a 7 al Sporting Cabanillas Gabi-Sara B, el Haro F.C. B venció 4 a 2 al E.D.M. Marchamalo y el Academia Albiceleste A ganó también por 4 a 2 al E.M.F. Azuqueca de Henares Óscar B, lo que deja al A.D. Hogar Alcarreño como líder del grupo.

En el Grupo C, los resultados del fin de semana han sido C.D. Guadalajara Morcillo B 1-8 Rayo Arriacense Marfil, C.D. Torrejón del Rey 4-4 E.D. El Casar Alfonso, el ya citado C.D.E. Salesianos Guadalajara 2015 B 5-2 E.M.F. Azuqueca de Henares Jesús C y Sporting Cabanillas Alberto C 2-3 Dínamo Guadalajara A. Así, el Rayo Arriacense Marfil comienza el campeonato en cabeza en la clasificación.

Finalmente, en el Grupo D, los partidos acabaron con los resultados de Academia Albiceleste B 0-2 Atlético Guadalajara FEM B, C.D. Yunquera 0-3 C.D. Sigüenza, C.D. Guadalajara Steven C 12-1 Ayuntamiento Horche y E.M.F. Azuqueca de Henares Raúl D 5-0 Dínamo Guadalajara FEM B, lo que deja al C.D. Guadalajara Steven C como primer líder del campeonato.

En la categoría prebenjamín, el Grupo A, además del C.D.E. Salesianos Guadalajara 2016 A 16-0 la E.M.F. Alovera Carlos Víctor A, el resto de encuentros fueron Academia Albiceleste B 10-7 C.D. Guadalajara Nico B, E.D.M. Marchamalo A 1-2 E.D. Ciudad Valdeluz A y E.M.F. Azuqueca de Henares Josemi A 9-4 C.D. Atlético Guadalajara A, lo que sitúa al C.D.E. Salesianos Guadalajara 2016 A como primer líder del grupo.

En el Grupo B, los partidos que se disputaron fueron C.D. Atlético Guadalajara B 4-9 E.D. El Casar A, E.M.F. Azuqueca de Henares Iván Rodríguez B 4-0 E.D.M. Marchamalo B, Haro F.C. A 2-0 E.M.F. Azuqueca de Henares Nacho C y Rayo Arriacense Elecon Electricidad 6-4 E.D. El Casar B, lo que deja al E.D. El Casar A en primera posición del grupo.

En el Grupo C, los resultados fueron A.D. Hogar Alcarreño 0-6 C.D. Atlético Guadalajara C, C.D. Galápagos 1-2 E.M.F. Azuqueca de Henares Iván D, Dínamo Guadalajara 1-0 C.D.E. Salesianos Guadalajara 2017 B, y Sporting Cabanillas Óscar A 11-0 Academia Albiceleste A, lo que hace que el Academia Albiceleste A se imponga como líder en esta primera jornada.

Finalmente, en el Grupo D, los encuentros acabaron C.D. Guadalajara C 15-0 E.M.F. Alovera David B, Sporting Cabanillas Alberto B 4-3 E.D. Ciudad Valdeluz B, E.M.F. Alovera Dani C 10-0 Haro C.F. B y E.M.F. Azuqueca de Henares Javier E 3-3 C.D.E. Salesianos Guadalajara 2017 C, lo que implica que el C.D. Guadalajara C ostentará la condición de líder esta semana.

CIUDAD REAL

En la Liga Globalcaja Diputación Benjamín F8 Ciudad Real, los resultados fueron:

Grupo A

E.F.B. Bolaños de Calatrava D 1-3 E.F.B. Bolaños de Calatrava C

Calvo Sotelo Puertollano C.F. B 9-1 Calvo Sotelo Puertollano C.F. C

Club Deportivo Vivela Quijote 17-1 C.F. Almagreño C

E.M.F.B. Puertollano A 1-6 Ayto Argamasilla Calatrava

U.D. Santa Cruz 1-1- Ayto Torrenueva

Grupo B

A.D Prado Marianistas 1-4 C.D. Manchego Ciudad Real B

E.M.F. Carrión de Calatrava 3-7 Colegio Santo Tomás

E.D.M. El Carmen de Daimiel B 1-11 E.D.M. El Carmen de Daimiel C

E.F.B. Miguelturra C 12-0 E.F.B. Miguelturra D

C.F. Almagreño B 0-6 E.M.F.B. Ciudad Real B

E.M.F.B. Puertollano B 1-12 Ayto Poblete A

Por su parte, los Grupos C y D, así como la Liga Globalcaja Diputación Prebenjamín F8 aún no han comenzado la competición

CUENCA

Finalmente, en la provincia de Cuenca, los resultados de la Liga Globalcaja Diputación Benjamín F8 han sido:

Grupo A

C.D.E. Ciudad Encantada C 1-13 Escuela de Fútbol FutCuenca A

Escuela de Fútbol Futbcuenca 1-7 E.F.B. Conquense B

Grupo B

C.D. San José Obrero A 6-4 Escuela de Fútbol Futbcuenca

E.F.B. Conquense A 13-0 C.D.E. Ciudad Encantada B

Por su parte, el único grupo de la Liga Globalcaja Diputación Prebenjamín F8 Cuenca acabó con estos resultados:

Escuela de Fútbol Futbcuenca A 12-1 Fátima Deportivo

E.F.B. Conquense B 0-12 Escuela de Fútbol Futbcuenca B

E.M.F. Arcas 0-9 E.F.B. Conquense A

C.D.E. San José Obrero 4-1 C.D.E. Ciudad Encantada Cuenca C