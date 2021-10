Garamendi advierte al Gobierno sobre la reforma laboral: "Si tenemos que decir que no también lo diremos"

TOLEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este miércoles al Gobierno sobre la reforma laboral y aunque ha dicho que la patronal intentará llegar a acuerdos, ha añadido que si tiene que decir que "no" también lo dirá.

"No nos gustaría tener que decirlo pero quiero decirlo porque esto no tiene que ser tampoco un trágala, ni quiero ahora que la culpa de que no salga sea de que los empresarios hemos dicho que no", ha afirmado durante el discurso que ha ofrecido durante la gala de entrega de los XVIII Premios Empresariales de Cecam.

Garamendi ha reiterado que la patronal va a trabajar en ella --en la reforma laboral--, afirmado que los empresarios saben lo que dice Europa y que se "parece poco" a lo que se está viendo "a veces" en la prensa.

Es por ello por lo que ha reclamado que se pongan encima de la mesa "de verdad" los temas de los que Europa quiere hablar. "No hablemos de política, hablemos, como esta noche de las cosas de comer", ha concluido el presidente de la CEOE.

SE REUNIRÁN CON QUIEN SÁNCHEZ ENVÍE

Por otra parte, el presidente de la patronal ha insistido, a preguntas de los medios a colación de las negociaciones con el Gobierno para la modificación de la reforma laboral, en que el Gobierno "es uno, no son dos" y en que CEOE se reunirá "con la gente que el presidente del Gobierno envíe".

Además, Garamendi ha señalado que a los empresarios no solo les interesa lo que diga el Ministerio de Asuntos Económicos sino "también el de Educación, el de Industria, el Banco de España, la Airef, la Comisión Europea, la OCDE...", recordando que en otras negociaciones con el Gobierno central como las de los ERTEs por la pandemia han participado varios ministerios, algo que, en su opinión, "tiene todo el sentido".

Sin embargo, ha reconocido que para la patronal, "como para cualquier ciudadano", los desencuentros en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez "despistan", pero ha insistido en que desde la CEOE no van a "entrar en las claves políticas".