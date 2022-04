García Élez revalida liderazgo como secretaria general del PSOE en Talavera renovando casi la mitad de su Ejecutiva

TOLEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tita García Élez ha sido reelegida secretaria general del PSOE de Talavera por aclamación en la asamblea realizada este sábado en el Centro Social de Castilla-La Mancha.

La también alcaldesa de Talavera ha señalado que, en total, son 25 las personas que forman parte de la nueva Ejecutiva local, "14 que se mantienen y 11 que llegan con nuevas ideas y buscando, como todos, trabajar por nuestra ciudad".

Así, García Élez ha señalado que se han realizado cambios en las denominaciones de algunas secretarías, adaptándolas así al cambio de modelo productivo de la ciudad y a las necesidades de la sociedad actual.

De esta manera, se crean dos nuevas secretarías, una de Modelo Tecnológico e Innovación y otra de Feminismo y Lucha contra la Violencia de Género; así como se renombra la secretaría de Protección Social e Inclusión, ha informado el PSOE en nota de prensa.

DEJÁNDOSE LA PIEL

García Élez ha destacado que renueva así su compromiso para seguir trabajando y dejándose "la piel" por el PSOE y por Talavera de la Reina. "Entiendo que somos un instrumento y una herramienta para ayudar a nuestros vecinos como lo hemos hecho siempre los socialistas: con el corazón y mirando a la gente a la cara".

Del mismo modo, ha recordado que tenía una cosa clara al presentarse a las elecciones de 2019, "provocar un cambio en Talavera de la Reina y es lo que estamos haciendo y en lo que estamos trabajando".

Igualmente, ha señalado que "hoy se ha mostrado que el PSOE está más unido que nunca" y por ello ha agradecido "la implicación y el apoyo unánime de todos sus compañeros y compañeras", algo que le "llena de fuerza para seguir trabajando por esta ciudad siempre desde la responsabilidad".

García Élez también ha agradecido a la Ejecutiva saliente "su compromiso con el partido y la ciudad en estos cuatro años, porque a pesar de la situación siguieron ahí, trabajando día sí y día también para hacer lo que pensaban era mejor para Talavera". "Cuanto mejor está el PSOE, más expectativas de futuro tiene Talavera".

EXPECTATIVAS PARA TALAVERA

Por su parte, el secretario de organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, ha afirmado que "cuanto mejor está el PSOE, más expectativas de futuro tiene Talavera de la Reina".

Así se ha referido al proyecto de Tita García Élez, "uno que inició hace cuatro años, momento en el que Talavera estaba destrozada desde todos los puntos de vista".

Gutiérrez ha considerado que "ahora, sin embargo, no se habla de cerrar empresas, se habla de cuántas nuevas van a llegar; no se habla de cómo se bloquean los proyectos si no de la velocidad en la que llegan las inversiones".

"Esto se debe", ha continuado, "a que el proyecto que comenzó hace cuatro años con la llegada de Tita García Élez a la secretaría del PSOE tenía como piedra angular que Talavera recuperase de nuevo esa confianza que tanto necesitaba y lo estamos consiguiendo de forma conjunta entre todas las administraciones".