García-Page defiende un trabajo "digno" y un salario "en condiciones" ante la posible subida del SMI

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, asiste a la 25ª edición de los Premios Autónomo del Año que organiza la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) - JCCM

TOLEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este lunes un trabajo "digno" y un salario "en condiciones" tras la posible subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de las elecciones.

Preguntado al respecto a la salida de los Premios Autónomo del Año que organiza la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), García-Page ha afirmado que "todo el mundo necesita de un sustento digno".

"Lo importante", ha subrayado, es que el trabajo sea "digno", que "no sea esclavo" y que, por supuesto, "pueda haber un salario en condiciones".

Dicho esto, el presidente castellanomanchego ha admitido que están subiendo "mucho" los costes de la vida, de manera que --ha abundado-- "es inevitable una permanente adaptación de las condiciones de vida de los trabajadores".