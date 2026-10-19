García-Page defiende que la vivienda tiene solución en España pero advierte: "No puede ser ni simple ni automática"

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, asiste a la 25ª edición de los Premios Autónomo del Año que organiza la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). - JCCM

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido que la vivienda tiene solución en España, pero "no puede ser ni simple ni automática", y ha apelado a que lo más importante es ponerse de acuerdo "en construir viviendas".

"Eso pasa --en buena medida-- por una nueva ley del suelo", ha apostillado el presidente socialista a la salida de los Premios Autónomo del Año que organiza la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Dicho esto, ha recordado que "el problema de la vivienda es muy difícil de arreglarlo si la ley del suelo sigue bloqueada como está en el Congreso de los Diputados".