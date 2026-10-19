La Gerencia de Almansa constituye su Mesa de Salud Comunitaria como espacio de diálogo y trabajo compartido

Constitución de la Mesa de Salud Comunitaria del GAI de Almansa. - JCCM

ALBACETE 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Almansa, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha constituido este lunes la Mesa de Salud Comunitaria de Almansa. El encuentro, celebrado en el Hospital General de Almansa, supone un paso fundamental para trasladar al ámbito local la Estrategia de Salud Comunitaria regional, desarrollada en el marco de las directrices del Plan de Salud H3.0.

Esta actuación responde a la prioridad fijada por la Consejería de Sanidad de desplegar un sistema de gobernanza multinivel a través de las Comisiones de Salud Comunitaria de las distintas gerencias, creando mesas de acción intersectorial a nivel local, ha informado la Junta en nota de prensa.

El objetivo central es transformar el modelo asistencial tradicional al salutogénico: pasar de un enfoque volcado exclusivamente en la enfermedad a una cultura sanitaria orientada a la promoción de la salud, la prevención y el abordaje directo de los determinantes sociales.

La jornada ha contado con una amplia representación del tejido asociativo local, profesionales del ámbito socio-sanitario, educativo, el Ayuntamiento de Almansa y agentes comunitarios. Con la constitución de este espacio democrático y horizontal, se establece por primera vez en la comarca un foro estable de coordinación para sumar esfuerzos y reforzar las alianzas entre administraciones y tejido social.

La enfermera facilitadora del Proceso Comunitario en Almansa, María Alfaro Guerrero, ha resaltado durante la sesión que esta mesa pretende "crear un espacio de diálogo y trabajo compartido donde la comunidad participe activamente en la detección de necesidades y en la valoración de sus propios activos de salud, abordando los retos comunitarios desde nuestras propias capacidades".

Por su parte, el supervisor José Daniel Delicado Micó, ha destacado el trabajo previo que se viene realizando con el tejido social e institucional de la ciudad, como análisis de situación y punto de partida para la constitución de esta Mesa de Salud Comunitaria en Almansa.

PRIORIZACIÓN DE RETOS LOCALES Y DINÁMICAS DE TRABAJO

Durante el encuentro, de unas dos horas y media de duración, se ha presentado formalmente el Proceso de Salud Comunitaria y se ha desarrollado una dinámica de trabajo orientada a la priorización de los 'Retos Comunitarios' del municipio.

Tras este primer diagnóstico participativo, la Mesa de Salud Comunitaria ha fijado los primeros acuerdos para articular grupos de trabajo específicos que se reunirán con carácter periódico (estimado entre un mes y dos meses) para desarrollar y evaluar las líneas de actuación consensuadas.

Más allá de multiplicar actividades, este órgano nace con la vocación de optimizar y articular los recursos sociosanitarios existentes en Almansa, impulsando un cambio de mirada que sitúe el bienestar global de la ciudadanía en el centro de las políticas locales de salud.