El Gobierno de C-LM insiste: "Los rifirrafes políticos ahora no tocan porque debilitan"

TOLEDO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha insistido en que "los rifirrafes políticos ahora no tocan porque debilitan" y ha asegurado que durante la reunión que ha mantenido el presidente regional, Emiliano García-Page, este sábado con dirigentes de PP, PSOE y Ciudadanos, se les han dado datos sobre la situación de la pandemia de coronavirus en la región "con la mayor honestidad y transparencia".

"El Gobierno tiene muy claro que solo hay una batalla que librar y es contra el virus, no es política ni dialéctica", ha expresado Fernández en rueda de prensa, flanqueada por el propio García-Page, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

No obstante, ha considerado "muy lamentable" que el PP "haya dicho unas cosas dentro y otras fuera" de esta reunión, refiriéndose en concreto al hecho de que el presidente regional del PP, Paco Núñez, haya insistido en una rueda de prensa posterior en pedir la apertura del nuevo hospital de Toledo, cuando "no es cierto" que lo haya exigido en la cita telemática con el Gobierno y el resto de formaciones.

Así, se ha dirigido a los 'populares' para indicarles que las reuniones internas "están para tratar todos los temas", pese a lo cual y aunque no lo haya pedido "directamente" en el encuentro, le ha recordado a Núñez que ya "se ha explicado por activa y por pasiva" que esta infraestructura no se puede abrir, por lo que le ha instado a exponer sus planteamientos en las reuniones para que ahí se le puedan explicar las razones "desde el visto de vista sanitario y epidemiológico" que existen para adoptar esa decisión.

Al respecto de la petición de la oposición para abrir el nuevo hospital de Toledo ante el avance del coronavirs, García-Page ha apuntado que "es contraproducente" darle apertura "sin personal".

"Esto es distraer la atención. La mudanza durará meses. Por favor, confíen en el servicio de los sanitarios y en los gestores del sistema público", ha afirmado, recordando que en la ciudad de Toledo aún quedan plazas hospitalarias en centros como el Hospital Nacional de Parapléjicos, además de clínicas concertadas.

CONTRATACIONES SANITARIAS

Por lo demás, Blanca Fernández ha comentado que el Gobierno ha informado a PSOE, PP y Ciudadanos de que ya se han realizado hasta 1.900 contrataciones sanitarias y que "se harán las que sean necesarias" ya que no es un problema de presupuesto. No obstante, se les ha comentado que existen "graves dificultades para encontrar a personal sanitario que no se encuentra en el mercado laboral", por lo que se está intentando "optimizar muy bien los recursos".

Igualmente se les ha dado cuenta de las "terribles tensiones" que hay en los mercados internacionales para proveerse de material teniendo en cuenta que "hay muchos países con pandemia y pocos productores".

A los representantes de PSOE, Partido Popular y Cs en la cita también se les ha hecho partícipes del decreto publicado este mismo sábado, según el cual el personal funcionario y laboral de cualquier grupo o categoría profesional dependiente de la Administración de la Junta cuya actividad profesional se haya visto interrumpida por el cierre derivado del estado de alarma se podrá adscribir temporalmente a los centros residenciales de Bienestar Social, centros de apoyo a las personas sin hogar que lo precisen así como hospitales o centros sanitarios del Sescam o al servicio de Emergencias 112.