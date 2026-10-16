Gobierno C-LM reivindica el papel de la mujer para transformar el mundo rural y pone el acento en el relevo generacional

Acto institucional con motivo del Día de las Mujeres Rurales - JCCM

ALBACETE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Roda ha acogido este viernes el acto institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha por el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Una cita en la que se ha reivindicado el papel de la mujer para transformar el mundo rural y se ha puesto el acento en el relevo generacional para asegurar el futuro de los pueblos.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha asegurado que octubre es un mes "muy importante" para las personas que "creemos firmemente" en la igualdad, por la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. "Me atrevería a decir que cada mes de octubre ponemos en valor y reivindicamos las raíces más profundas de Castilla-La Mancha".

Según ha destacado, Castilla-La Mancha no se entiende sin el mundo rural, y los pueblos tampoco sin "el esfuerzo, el trabajo y el talento" de miles de mujeres para sostenerlos, y ahora también para transformarlos. Cerca de 214.000 mujeres viven en entornos rurales, algunas de ellos en riesgo o riesgo extremo de despoblación.

"Asegurar servicios y oportunidades es un reto que estamos atendiendo gracias a herramientas como la Ley contra la Despoblación o el Estatuto de las Mujeres", ha señalado Simón, quien ha apuntado que en este 15 de octubre "hemos querido poner el acento en la generación de mujeres jóvenes que sumando esfuerzos individuales y estímulos públicos", están transformando el mundo rural.

"Vuestro esfuerzo parte de un legado importantísimo, el de miles y miles de mujeres que a lo largo de la historia han trabajado el campo mientras también sostenían el hogar y lo hacían además sin ningún tipo de reconocimiento social", ha querido rememorar la consejera.

Es por ello que ha manifestado que la colaboración y el relevo intergeneracional son "clave" del desarrollo rural, así como ha hecho hincapié en las nuevas tecnologías o la conciliación. "Sigamos caminando y sigamos apostando por nuestros pueblos, por nuestro mundo rural y, sobre todo, sigamos poniendo en valor el talento femenino que allí reside", ha concluido la titular de Igualdad.

GARCÍA-PAGE PIDE "NO BAJAR LA GUARDIA"

De su lado, el presidente castellanomanchego ha advertido que hay que seguir velando y "no bajar la guardia" en el concepto de igualdad. "Igualdad que nosotros nos tomamos muy en serio" tanto en el mundo rural como en el mundo urbano.

Durante su intervención, García-Page también ha subrayado que nunca ha llegado a entender que durante "mucho tiempo" los "listos" eran los que vivían en las grandes ciudades y los "palurdos" eran los que vivían en pequeñas ciudades o en pueblos.

También se ha referido al proyecto de presupuestos para 2027 de la Junta de Comunidades, que tendrá un incremento del 5,6 por ciento respecto a 2026, "lo que significa que la sanidad, la educación, la dependencia, las prestaciones sociales y el estado del bienestar, crecen más del doble". "Es un buen ritmo".

Cambiando de tema, se ha referido a las próximas elecciones generales, afirmando que a la democracia "no hay que temerla en ningún momento". "Casi tres de cada cuatro habitantes del planeta no tienen lo que nosotros vamos a tener, que es la oportunidad de decidir", ha subrayado.

Así, ha apuntado que cada partido político "va a hablar de un proyecto, de una idea o de un objetivo", por lo que, sobre todo, "a la gente más mayor, que ha pasado parte de su vida sin poder votar", les ha pedido que "intenten entrever los valores que hay de fondo, los valores que están en juego" y "tengan en cuenta que en cada batalla siempre la igualdad está en juego".

"Aquí conviene fiarse de lo que la gente dice, pero mucho más de lo que dice de lo que hace", ha alertado García-Page, quien ha sostenido que "la igualdad siempre está en el juego" porque "la desigualdad es muy fácil, basta con no hacer nada para que todo tienda a como nacemos, desiguales".

"De forma que hay que esforzarse mucho, hay que hacerlo de manera sostenida en todos los órdenes y de todas las igualdades en la que se resume el empeño humano, la más importante es entre la mitad de la población con la otra mitad que es la mujer".

TINA OLIVARES BROMEA"LA MUJER URBANA SÍ TIENE MÉRITO"

En representación de las premiadas ha tomado la palabra la guionista, directora y productora de cine Tina Olivares, quien ha citado las ventajas de vivir en un pueblo. Ella vive y trabaja en Motalvos, un lugar donde pasó los veranos de su infancia, soñando con una vida llena de historias, como guionista y como cineasta.

Una vida que "afortunadamente" --asegura-- ha conseguido regalarse a mí misma. "Vivir en un pueblo es vivir cerca de esta inmensa riqueza, histórica, paisajística. Es vivir cerca de vecinos que conocen tu nombre. Es vivir en espacios amplios, donde se respira aire limpio" por lo que ha dado las gracias por el reconocimiento a la mujer rural, pero en realidad --ha bromeado-- "se lo deberíais dar a la mujer urbana y al hombre urbano, porque eso sí que tiene mérito".

"Por supuesto que hay mejoras que hacer en los pueblos, a nivel de servicios, a nivel de infraestructuras, pero las razones por las que decidimos quedarnos son inmejorables", ha dicho.

En el acto también ha tomado la palabra el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, quien ha agradecido que el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales se haya celebrado en La Roda, al tiempo que ha revindicado las ventajas de vivir en un pueblo.