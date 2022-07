Gobierno C-LM "respeta" la sentencia de los ERE y resalta que la condena es "por gestionar mal, no por llevarse dinero"

TOLEDO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha mostrado el respeto del Ejecutivo regional a la resolución judicial del Tribunal Supremo en el caso de los ERE de Andalucía, que ha confirmado las condenas a los ex presidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y ha subrayado que los condenados por este asunto lo han sido "por no gestionar bien el dinero público y no por llevárselo".

Así se ha pronunciado Fernández al final de la rueda de prensa sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno a preguntas de los medios de comunicación, quienes han pedido a la portavoz una valoración sobre la sentencia del Tribunal Supremo conocida este miércoles.

A este respecto, la portavoz del Gobierno regional ha mostrado el respeto del Ejecutivo autonómico hacia las resoluciones judiciales, sin querer entrar en el fondo de la cuestión enjuiciada al no tratarse de competencias del Gobierno regional.

Eso sí, ha querido resaltar que "a nadie se le acusa de llevarse un solo euro" y que las personas condenadas "no lo han sido por llevarse dinero público, sino por no gestionarlo bien, que es lo que ha ratificado el Tribunal Supremo".