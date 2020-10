Gonzalo Buján presentaba un "solo golpe" con unas pinzas de batería, según apunta el agente instructor del caso

CIUDAD REAL, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Guardia Civil encargado de la instrucción del caso ha apuntado a las pinzas de batería de coche como el arma utilizada para golpear a Gonzalo Buján en la pelea que acabo con su muerte en los Carnavales de Herencia de 2018 y que recibió un "solo golpe".

"Me llamó la médico forense y cuando observamos las fotos de la autopsia aparece una marca que cuando la veo me queda claro que el arma eran unas pinzas que me había referido uno de los testigos", ha asegurado ante la sala en la segunda jornada del juicio con jurado popular que se está celebrando este martes en la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

Ha destacado la colaboración en la entrega de las pinzas del acusado de más edad. "Estaba tranquilo y nos las dio sin ningún problema", ha añadido.