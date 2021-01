Guadalajara adquiere mantas, camastros, sacos de dormir y productos de higiene para afrontar futuras emergencias

GUADALAJARA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha invertido 10.000 euros en la adquisición de medios materiales para afrontar futuras situaciones de emergencia de distinta índole, bien sea un temporal como el que acaba de acontecer pero también cualquier contratiempo de otra índole como incendios.

En dependencias de Protección Civil, el concejal de Bienestar Social, Ignacio de la Iglesia, ha dejado claro que la adquisición de este material ya figuraba en las previsiones del Consistorio con anterioridad, de hecho, según ha comentado, se adquirió en el mes de diciembre y ha sido utilizado ya para dar respuestas ante situaciones vulnerables durante la borrasca 'Filomena'.

Según De la Iglesia, este material, entre el que se encuentran setenta camastros, noventa sacos de dormir, 200 mantas, 70 sillas, 14 mesas, productos de higiene de primera necesidad y algunos alimentos no perecederos, se adquiría en diciembre porque "no era entendible que el Ayuntamiento no dispusiera de nada hasta ese momento", ha señalado tras recalcar que el mismo permanecerá almacenado en dependencias de Protección Civil mientras no sea necesario su uso.

Acompañado entre otros de la concejal de Seguridad, Pilar Sánchez, y personal de Protección Civil, De la Iglesia ha explicado que este material ha formado parte también del protocolo básico puesta en marcha desde el Consistorio para personas transeúntes en esta última helada aunque "ya estaba en previsión anteriormente a registrarse la borrasca con el fin de afrontar cualquier tipo de emergencia social".

"No era normal que un ayuntamiento no dispusiese hasta ahora de este tipo de material para afrontar cualquier situación urgente", ha manifestado, insistiendo en que antes de que se supiese lo que iba a traer consigo 'Filomena' ya se había planificado la disposición del mismo para colectivos vulnerables que se suelen negarse a hacer uso de los albergues en los inviernos, por duros que sean.

"Nuestro propósito es estar presentes en el día a día para cualquier situación de emergencia social y creemos que es importante que el Consistorio pueda disponer de este tipo de material", ha precisado tras apuntar era "unas carencias que había en el Ayuntamiento y que había que asumir para actuaciones rápidas y directas".

En este sentido, el edil ha argumentado que parte de dicho material ya ha sido utilizado y facilitado a los transeúntes que hicieron uso del albergue social de emergencia que puso en marcha el Ayuntamiento durante los días de la gran nevada.

Respecto a las necesidades actuales en la capital, el concejal ha explicado a los medios que se siguen atendiendo todas las demandas sociales que se generan en la capital con una "aportación histórica" que ha triplicado el gasto con respecto a años atrás y la previsión es que la línea de ayudas, que ya es superior a la del pasado año, se incremente si hace falta.

De la Iglesia ha aseverado que este 2021 se seguirá atendiendo las necesidades de las personas más vulnerables socialmente porque "Servicios Sociales está trabajando muy duro", favoreciendo también en estas ayudas el apoyo al comercio local.

LAS PRÓTESIS AUDITIVAS ENTRARAN EN LAS AYUDAS DE EMERGENCIA

El concejal ha señalado que este año el Ayuntamiento ampliará las ayudas de emergencia social para personas en riesgo de vulnerabilidad el gasto para prótesis auditivas que hasta ahora no estaban subvencionados pero que era una demanda que se había detectado y de la que se hará cargo también el Consistorio como una línea más.

De su lado, desde Protección Civil, Vicente Plaza ha subrayado que gracias a la adquisición de este material los tiempos de respuesta ante cualquier emergencia o solicitud de ayuda serán "mínimos". Todo el material adquirido por el Ayuntamiento se ha comprado a comerciantes de la ciudad de Guadalajara.