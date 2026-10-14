Guadalajara celebra por primera vez el Día de las Escritoras con homenajes a autoras locales

El concejal de Igualdad, Roberto Narro, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara celebrará por primera vez el Día de las Escritoras con una programación propia destinada a visibilizar el talento literario femenino, recuperar la aportación de las mujeres a la cultura y acercar sus obras a la ciudadanía.

El acto central tendrá lugar el próximo lunes, 19 de octubre, a las 19.00 horas, en la Sala Tragaluz, donde se reconocerá la trayectoria de Clara Sánchez, Gracia Iglesias, María y Laura Lara y la Biblioteca Municipal Suárez de Puga.

El concejal de Igualdad, Roberto Narro, ha presentado este miércoles la iniciativa, organizada por el Área de Mujer e Igualdad y el Área de Cultura, a través de la Biblioteca Municipal Suárez de Puga, con vocación de continuidad para que esta conmemoración se incorpore a la agenda cultural de la ciudad.

El Día de las Escritoras nació en España en 2016, impulsado por la Biblioteca Nacional de España, con el objetivo de recuperar y visibilizar el legado de las autoras y recordar las dificultades que muchas de ellas tuvieron que superar para desarrollar y difundir su obra.

La fecha está vinculada a Santa Teresa de Jesús, cuya festividad se celebra el 15 de octubre, y la jornada conmemorativa se fija el lunes posterior.

En su intervención, Narro ha defendido que la igualdad también se construye a través de la cultura, la educación y el reconocimiento, y ha subrayado la importancia de acercar a la ciudadanía el trabajo de las escritoras y garantizar que su contribución forme parte de la memoria cultural. La propuesta está dirigida al conjunto de la población, tanto a lectores habituales como a quienes quieran descubrir nuevas autoras.

ACTIVIDADES Y RECONOCIMIENTOS

El acto central del lunes 19 contará con lecturas de textos de escritoras de distintos géneros literarios, desde la literatura infantil hasta la poesía y las obras para adultos.

Participarán niñas del Consejo Municipal de Infancia, mujeres vinculadas a las actividades de la biblioteca y al ámbito educativo, así como funcionarias municipales. Las lecturas estarán encabezadas por la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos.

Durante la cita se entregarán placas de reconocimiento a Gracia Iglesias, escritora de literatura infantil, divulgadora, narradora y actriz profesional, con más de 60 libros publicados; a las hermanas María y Laura Lara, nacidas en Guadalajara y autoras de más de 30 libros de temática histórica; y a Clara Sánchez, escritora y filóloga nacida en la capital alcarreña, miembro de la Real Academia Española desde 2023 y ganadora de los premios Planeta y Nadal, entre otros.

También será reconocida la Biblioteca Municipal Suárez de Puga por su labor de divulgación de las mujeres escritoras entre la ciudadanía. El encuentro concluirá con una actuación musical y está abierto al público general.

La programación incluye también el Documento del Mes de octubre del Archivo Municipal Javier Barbadillo, dedicado a Isabel Muñoz Caravaca, intelectual nacida en Madrid en 1848 que se trasladó a Guadalajara en 1895 y cuya actividad periodística quedó reflejada en distintas publicaciones, entre ellas el periódico 'Flores y Abejas'.

Asimismo, la Biblioteca Municipal Suárez de Puga desarrollará la actividad 'El árbol de las vidas de las escritoras', dirigida a niños y adultos, para divulgar la huella de las mujeres en la literatura desde la prehistoria hasta la actualidad.

Para Narro, esta iniciativa pretende ir más allá de una fecha señalada y convertirse en una invitación a leer y descubrir autoras, así como en una forma de ofrecer referentes a las nuevas generaciones. "Por detrás de cada libro hay una mirada y una voz, y todas esas voces forman parte de nuestra historia", ha concluido.