Guadalajara iniciará "en breve" el Plan de Asfalto 2026 con una inversión de 1,5 millones en cuatro calles

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara arrancará en breve, en la calle Eulalia Abaitua, la primera de las actuaciones del nuevo Plan de Asfalto de 2026, dotado con 1,5 millones de euros y que contempla también intervenciones en la calle Batalla de Villaviciosa y Capitán Arenas, además de la calle Hernán Cortés de la pedanía de Usanos.

Los trabajos incluyen la reparación de firmes, mejoras de señalización y actuaciones para reforzar la accesibilidad y la seguridad vial.

La alcaldesa, Ana Guarinos, acompañada por el concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, ha presentado este jueves las obras previstas en la calle Eulalia Abaitua, cuyo contrato se ha firmado este jueves.

La intervención cuenta con un presupuesto de unos 540.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que los trabajos comenzarán próximamente.

En esta vía, situada entre Aguas Vivas y el Remate de las Cañas, se actuará sobre unos 7.000 metros cuadrados para reparar el firme, que presenta un deterioro importante, con zonas levantadas.

También se renovará la señalización horizontal y vertical y se acondicionará el carril bici bidireccional situado más allá del bulevar de Clara Campoamor, que contará con separación respecto a la calzada.

Son cuatro meses de ejecución y la alcaldesa espera que "en breve" arranque las obras.

La segunda intervención se desarrollará en la calle Batalla de Villaviciosa, donde se actuará sobre otros 7000 metros cuadrados.

UNA CALLE TAMBIÉN MUY TRANSITADA

El proyecto, adjudicado y pendiente de la firma del contrato y de documentación, prevé reparar el pavimento, renovar la señalización e incorporar dos pasos de peatones para mejorar la seguridad vial.

La alcaldesa ha señalado que se trata de una vía con tráfico intenso, incluido el pesado, por su proximidad a zonas industriales y comerciales, en la que se habían detectado problemas de seguridad abordados en la Mesa de Movilidad. El plazo previsto de ejecución es también de cuatro meses.

El plan incluye además la reparación de unos 600 metros cuadrados de calzada en la calle Hernán Cortés, en Usanos, actuación que se encuentra en fase de adjudicación.

Por último, en Capitán Arenas se intervendrá sobre una superficie aproximada de entre 2500 y 3000 metros cuadrados, desde la plaza de Santo Domingo hasta la plaza de toros.

Los trabajos contemplan nivelar aceras y calzada y ampliar las zonas peatonales para garantizar la accesibilidad, dado que algunos tramos no alcanzan el ancho mínimo de 1,80 metros citado durante la presentación.

Guarinos ha asegurado que la intervención no supondrá la pérdida de plazas de aparcamiento en el entorno de la plaza de toros.

La selección de las calles responde a criterios como la intensidad del tráfico, el estado de los firmes, la seguridad vial y la necesidad de mejorar la accesibilidad en zonas comerciales y con elevada afluencia de peatones.

"Somos conscientes de que en Guadalajara hay muchas calles y aceras también por arreglar", ha reconocido Guarinos, quien ha defendido que las intervenciones deben acometerse de forma progresiva, de acuerdo con las prioridades y los recursos disponibles.

Por último, la regidora ha precisado que, aunque se trata del Plan de Asfalto de 2026, parte de los trabajos pueden prolongarse hasta 2027 debido a los plazos de ejecución y a posibles incidencias meteorológicas.