Guardia Civil de Albacete investiga a un hombre de 73 años como autor de un fraude como falso abogado

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ALBACETE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo '@' de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación 'Gruber', han investigado a un vecino de Alicante, de 73 años de edad, como presunto autor de un delito de estafa relacionado con la modalidad conocida como falsos abogados o recovery rooms.

La investigación se inició después de que la Guardia Civil tuviera conocimiento, en noviembre de 2025, de una estafa sufrida por una persona vecina de La Roda, que había sido previamente víctima de otro fraude, según ha informado el propio Instituto armado por nota de prensa.

Según las pesquisas, recibió un mensaje a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea de quien se identificó como abogado y le aseguró que podía recuperar el dinero perdido.

El presunto estafador para, supuestamente, llevar a cabo las gestiones necesarias, solicitó el pago de diversas cantidades de dinero.

La víctima, convencida de que podría recuperar el importe estafado con anterioridad, realizó dos transferencias bancarias, de 3.300 y 2.900 euros respectivamente, que sumaron un perjuicio económico total de 6.200 euros.

Las investigaciones desarrolladas por los agentes se centraron en identificar a los titulares de las dos cuentas bancarias receptoras del dinero estafado y reconstruir el recorrido seguido por el mismo.

Así, se pudo comprobar que ambas cuentas figuraban a nombre de una misma persona, lo que, puesto en conexión con el análisis de los números de teléfono utilizados en los contactos con la víctima, permitió vincular como presunto autor de los hechos a la persona finalmente investigada.

UNA ESTAFA QUE VUELVE A DIRIGIRSE CONTRA QUIENES YA FUERON VÍCTIMAS

La modalidad conocida como recovery rooms constituye una forma especialmente malintencionada de ciberdelincuencia, ya que los delincuentes seleccionan a personas que previamente han sufrido una estafa aprovechándose de su deseo por recuperar el dinero perdido.

Para ello, se presentan como abogados, representantes de organismos oficiales o supuestas agencias especializadas en la recuperación de fondos, y, una vez embaucada la víctima, le solicitan pagos por adelantado en concepto de honorarios, tasas o impuestos inexistentes.

De este modo, las víctimas no solo sufren el perjuicio económico derivado de la primera estafa, sino que pueden volver a ser engañadas mediante una falsa expectativa de recuperar su dinero.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Roda (Albacete), que ha entendido de los hechos.