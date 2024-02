Guarinos evita perder fondos UE y renuncia a discrepar del proyecto de la Casa del Cuento, cuyas obras arrancan en breve

Lamenta que al ubicarse en la casa del pintor Santiesteban su museo vaya a perder protagonismo en su propio inmueble



GUADALAJARA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la futura Casa del Cuento de Guadalajara, proyecto del Gobierno de Castilla-La Mancha pero en instalaciones municipales, comenzarán "con carácter inmediato" en la ciudad, con un plazo de ejecución de 18 meses, según ha adelantado la alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, quien ha remarcado que, aunque se trata de un proyecto con el que "puede haber discrepancias", serían "irresponsables" si decidieran cambiar de proyecto porque supondría perder unos fondos europeos que ya están asignados.

Así lo ha puesto de relieve la alcaldesa de la ciudad durante una entrevista a Europa Press, en la que ha declarado que cuando ellos llegaron al Gobierno el proyecto ya estaba realizado y también los fondos adjudicados, por lo que "cambiar de proyecto hubiera supuesto perder dichos fondos y volver a empezar de cero".

"Esta ciudad no puede perder fondos europeos bajo ningún concepto porque en los últimos cuatro años hemos perdido tres millones y nosotros no vamos a ser tan irresponsables de perderlos", ha subrayado.

Todo ello, tras admitir que "se puede discrepar" respecto a dicho proyecto en cuanto a que el lugar en el que se va a hacer la Casa del Cuento era donde tenía su vivienda uno de los grandes pintores de la ciudad como es Carlos Santiesteban, con quien había un compromiso del Ayuntamiento para dedicarla como museo del artista.

Guarinos ha recordado que "el problema viene cuando se mezcla la Casa del Cuento con la casa del pintor, y que ese no era el compromiso que tenía el Ayuntamiento con el artista".

No obstante, ha insistido en que "no había posibilidad de vuelta atrás en un proyecto que ya estaba muy avanzado", por lo que "se tiene que quedar tal como estaba", aunque ha matizado que "si se podría realizar alguna modificación por la parte interna de estructura, nada más".

RÉPLICA A LAS CRÍTICAS SOCIALISTAS

La regidora también se ha referido a las frecuentes críticas vertidas contra ella desde el principal grupo de la oposición (PSOE) cada vez que va a visitar el inicio de una obra o a ver su desarrollo, y ha respondido que el Gobierno de su predecesor, el socialista Alberto Rojo, "anunció mucho, proyectó poco, y no ejecutó nada".

"Han estado cuatro años en el Gobierno y están demostrando que no han hecho nada", ha destacado Guarinos, quien ha aprovechado para pedirles una crítica "constructiva" puesto que "los problemas que tiene ahora el Ayuntamiento se deben a lo que se hizo o no se hizo los cuatro años anteriores".

"Si alguien se queja de cómo está la ciudad, se está criticando a sí mismo porque es como la dejó el señor Rojo", ha abundado.

A Guarinos le llama la atención especialmente que quien ha sido responsable del Gobierno local durante una legislatura "guarde un silencio" ahora, lo que "no es lo más valiente", y cree que si tiene algo que decir, no tiene que "mandar a intermediarios".

"Cuando uno ha provocado un desequilibrio en las cuentas públicas, tiene que dar explicaciones y pedir disculpas", ha subrayado, remarcando el que no se atreva a hablar en primera persona y defenderse en vez de utilizar intermediarios en su nombre.

Al igual, se pregunta si su postura se debe a que no tiene ningún motivo para defender su gestión o a que "le da miedo" porque su situación ahora es "extremadamente delicada", ya que está defendiendo como diputado nacional una amnistía a la que los guadalajareños dijeron 'no' en una manifestación muy numerosa. "Tiene muchas cosas que explicar y tendrá que contar por qué está tan callado o manda intermediarios y no da la cara".

EL PACTO CON VOX, CON BUENA SALUD

Sobre el pacto de Gobierno PP-Vox ha asegurado que goza de "muy buena salud, sin ningún tipo de problemas.

Respecto a la política social de su equipo de Gobierno, Guarinos ha apuntado que desde el Ayuntamiento están trabajando en función de las necesidades de las personas, ayudando también a las entidades colaboradoras.

Para la alcaldesa, el empleo es algo fundamental, y en esta línea ha declarado que ya se están recibiendo las solicitudes para el Plan de Empleo y que también trabajan en proyectos dirigidos a jóvenes, anunciando que volverán a poner en marcha las ayudas para la contratación de personas con carácter temporal e indefinido.

Según ha matizado, se trata de ayudas dirigidas a personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, y mayores de 52 años. "Hay mucha gente que tiene dificultades y el objetivo de cualquier ciudad es que sus vecinos sean cada día más felices".

En cuanto al posible interés del Ayuntamiento por dar una utilidad a edificios emblemáticos de la ciudad hoy en desuso como es la antigua cárcel de mujeres o la de hombres, el antiguo edificio de los juzgados o el edificio de Correos, la regidora ha recordado que la mayoría son del Estado, pero que desde el Ayuntamiento "están trabajando ya " para darles algún uso, aunque lo primero que les tienen que saber es en qué condiciones se los cederían.

Ha precisado que se están planteando desde la posible cesión hasta la adquisición de algún edificio, pero que ello irá en función de su precio y del estado del inmueble.

Guarinos ha recordado que la antigua cárcel de mujeres ya fue utilizada para unos talleres de empleo tras cederse en el 2021, por parte de la Administración, por un periodo de 15 años, por lo que restarían 12 años, mientras ella es partidaria de que los plazos de cesión sean mayores.

Por lo que respecta a la cárcel de hombres, si bien su ubicación es muy buena, cree que necesita una gran inversión y mucho tiempo de cesión.

A la par, la regidora ha reivindicado nuevamente como algo fundamental que Guadalajara tenga una nueva estación de autobuses, un compromiso del Gobierno regional cuyo proyecto fue presentado pero cuyo presupuesto "ha desaparecido", ha dicho.

En la línea, insiste en que "no van a renunciar" a ello porque es muy importante, especialmente una vez que se abra la universidad, al igual que lo será contar con una residencia de estudiantes, y en este sentido cree que el antiguo edificio de los juzgados podría ser un buen lugar para ello por su ubicación.