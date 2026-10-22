Guarinos incide en que hay que revisar las condiciones de las VPO para facilitar la construcción de vivienda

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - AYUNTAMIENTO

GUADALAJARA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha reclamado revisar las condiciones de las viviendas de protección oficial (VPO) para hacer más atractiva su construcción y evitar que promociones previstas queden desiertas, ante la necesidad de vivienda que existe en la ciudad.

Durante una comparecencia ante los medios, Guarinos ha señalado a preguntas de los periodistas que el Ayuntamiento puede poner a disposición suelo residencial y modificar determinadas normas urbanísticas, pero no tiene competencias para fijar el módulo económico de las VPO, cuya regulación corresponde a otras administraciones, principalmente al Gobierno de Castilla-La Mancha.

"Habrá que cambiar las condiciones para hacerlas más atractivas y para que se puedan construir viviendas en la ciudad de Guadalajara", ha insistido este jueves la alcaldesa, tras recordar que el Consistorio tiene en marcha la modificación del Plan de Ordenación Municipal (POM), medidas para facilitar el cambio de uso de determinados locales comerciales a viviendas y un Plan Especial de Reforma Interior Municipal (PERIM) para impulsar la construcción y rehabilitación residencial en el casco histórico.

En relación con las aproximadamente 150 viviendas de alquiler asequible previstas en dos parcelas estatales, Guarinos ha criticado que el Ministerio haya licitado primero la redacción del proyecto, en lugar de impulsar directamente la contratación de la construcción.

A su juicio, este procedimiento puede retrasar la disponibilidad de las viviendas hasta tres o cuatro años. "A mí sinceramente me gustaría que hubieran empezado ya la construcción de las viviendas", ha señalado. En cuanto a la promoción de las 156 viviendas de alquiler asequible de la calle Acebeda, en suelo municipal, ha apuntado que ya están finalizadas.