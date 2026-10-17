Gutiérrez apunta a una apuesta del PSOE de C-LM por una "campaña en positivo, desde la moderación y las razones"

El secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha durante su asistencia al Comité Federal del PSOE celebrado en Fuenlabrada. - PSOE C-LM

TOLEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla-La Mancha ha trasladado este sábado que apuesta por una campaña "limpia, en positivo y desde la moderación y las razones" para obtener políticas de progreso, y una defensa integral de los intereses de Castilla-La Mancha en el Congreso y en el Senado.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y hasta ahora diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha destacado este inicio de precampaña electoral marcando como eje prioritario el trabajo realizado por los socialistas castellanomanchegos, y el compromiso de desarrollar un proceso electoral "constructivo, sin crispación y centrado en las nece-sidades reales de la ciudadanía".

En declaraciones a medios desde el Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada (Madrid), Gutiérrez ha subrayado que, ante el nuevo periodo electoral, la formación socialista ha afrontado esta etapa con la máxima responsabilidad e intención de ofrecer un debate público sensato.

Así, el PSOE de Castilla-La Mancha ha asumido el reto de situar en el centro de la campaña la presentación de razones, de argumentos y emociones "frente al clima de crispación e inflamación de la política nacional", ha aseverado.

El dirigente socialista también ha recordado el firme papel desempeñado por los representantes parlamentarios de la región durante la legislatura.

Ha remarcado que el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, así como los diputados y senadores del PSOE de Castilla-La Mancha, han dado el "do de pecho" en el Congreso de los Diputados y en el Senado para defender de manera integral los intereses específicos de la comunidad autónoma.

Un compromiso que a lo largo del tiempo se ha traducido en logros concretos para la región, en cuestiones culturales, pero también consiguiendo ayudas para los damnificados de las Danas o en los incendios, y en materia de agua, por ejemplo, "defendiendo el fin del trasvase de Tajo-Segura y, obviamente, defendiendo el posicionamiento de nuestra tierra en el debate de financiación autonómica", ha explicado.

Asimismo, ha puesto de relieve que estas elecciones no solo supondrán una elección en clave nacional entre un modelo de políticas de progreso y un modelo de recortes, sino que también requerirán decidir sobre la representación de los intereses de Castilla-La Mancha en las instituciones del Estado.

"A diferencia de otras formaciones políticas, los diputados y senadores socialistas han antepuesto sistemáticamente los intereses de la región, demostrando estar al pie del cañón en cualquier institución o gobierno", ha añadido.

Por todo ello, el PSOE de Castilla-La Mancha mantendrá en este periodo un método propio basado en "el diálogo, la serenidad y las propuestas, reafirmándose como la fuerza política que defiende con solvencia y determinación los intereses de la región allí donde sea necesario", ha concluido.