Hospitalizado un trabajador de 20 años tras resultar herido por una máquina en Azuqueca de Henares

Archivo - UVI movil del Sescam. - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 20 años ha sido trasladado este martes al Hospital Universitario de Guadalajara tras resultar herido en la cara por el impacto de la pinza móvil de una máquina en su centro de trabajo en Azuqueca de Henares.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente ha tenido lugar sobre las 16.05 horas en las instalaciones de una fábrica de envases situada en la calle de La Informática, en el polígono industrial Aida.

Al lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil, Policía Local y una UVI móvil que se ha encargado del traslado del afectado al centro hospitalario de la capital alcarreña.