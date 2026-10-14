El III Campeonato Regional de Pádel de FECAM reunirá este sábado en Guadalajara a 48 deportistas

El 3º Campeonato Regional de Pádel de FECAM reunirá este sábado en Guadalajara a 48 deportistas - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad de la Raqueta de Guadalajara acogerá esre sábado, 17 de octubre, el III Campeonato Regional de Pádel para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha, una cita deportiva en la que participarán 48 deportistas de cinco clubes de la región, dos de ellos de la provincia de Guadalajara: ADA y ASPADIF.

Los detalles del campeonato se han presentado este miércoles en un acto en el que han participado el diputado delegado de Deportes y Juventud, Marco Campos; el Comisionado para la Accesibilidad de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara, Armengol Engonga, y el presidente de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha (FECAM), Jesús Ruiz.

Durante la presentación, Marco Campos ha destacado la colaboración de la Diputación con FECAM para favorecer la práctica deportiva entre las personas con discapacidad intelectual. "Desde la Diputación queremos que el deporte llegue a todas las personas, independientemente de sus capacidades y del lugar donde vivan", ha señalado, reafirmando la importancia de ofrecer oportunidades para que todas las personas puedan practicar deporte en igualdad de condiciones.

Por su parte, Armengol Engonga ha destacado los valores que fomenta el deporte más allá de la competición. "Ayuda a convivir, a hacer grupo y, sobre todo, a ganar confianza y a disfrutar, que es de lo que se trata", ha señalado, y ha añadido que todos estos valores están muy bien representados en una federación como FECAM.

En esta misma línea, José Luis Escudero ha incidido en los beneficios del deporte para la salud y la calidad de vida, así como en su capacidad para promover las habilidades sociales y el trabajo en equipo.

En este sentido, ha afirmado que "el deporte es una herramienta perfecta para promover una sociedad inclusiva, una sociedad que no deje atrás a ninguna persona". Escudero ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con la accesibilidad universal y ha avanzado que la nueva ley autonómica en esta materia incorporará el deporte inclusivo, con medidas que abarcarán desde la adaptación de las instalaciones deportivas hasta la información que reciben los deportistas y el desarrollo de las propias competiciones.

UNA JORNADA DE COMPETICIÓN Y CONVIVENCIA

El presidente de FECAM, Jesús Ruiz, ha destacado la buena acogida de este campeonato, que alcanza su tercera edición y se celebra por segundo año consecutivo en Guadalajara. El incremento de la participación ha hecho necesario ampliar la jornada también a la tarde para poder disputar todos los partidos previstos.

Ruiz ha insistido en que la finalidad de estas competiciones va más allá de los resultados deportivos: "El deporte es un medio, pero el objetivo es la normalización de las personas con discapacidad intelectual".

En este sentido, ha destacado la importancia de ofrecer oportunidades para competir, viajar, reunirse y convivir con otras personas.

La jornada deportiva comenzará a las 9.15 horas con la recepción de los participantes en las instalaciones de la Ciudad de la Raqueta. Los partidos y las distintas pruebas deportivas se desarrollarán entre las 10.00 y las 18.45 horas.

La jornada concluirá a las 19.00 horas con la ceremonia de clausura y la entrega de medallas. El campeonato contempla cuatro grupos de competición, denominados G1, G2, G3 y G4, con el objetivo de adaptar la participación a las características y necesidades de los deportistas y favorecer que todos puedan competir en condiciones adecuadas. La competición incluirá modalidades individuales y por parejas en los grupos G1, G2 y G3, con participación masculina, femenina y mixta.