La III Semana de la Inclusión comienza en Ciudad Real con una llamada de atención ante las cifras de pobreza

Inauguración de la III Semana de la Inclusión y la Solidaridad. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La III Semana de la Inclusión y la Solidaridad, organizada por la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real junto a 15 entidades, ya está en marcha.

Este sábado, coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se ha dado el pistoletazo de salida a una programación ya plenamente consolidada, con cada vez más actividades, que se va a extender hasta el próximo 23 de octubre, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Un programa que ha comenzado en la Plaza Mayor con presencia de todas las entidades participantes, que han tenido la oportunidad de montar un estand en el corazón de la ciudad para dar visibilidad a su labor, y con la lectura de un manifiesto, con el objetivo, en palabras de la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, de "ser un altavoz", en el que se escuche bien fuerte que "Ciudad Real es una ciudad en la que cabemos todos".

"Es una ciudad para todos. Tenemos sitio para todo el mundo, independientemente de cuál sea su raza, su credo, su manera de vivir. Tenemos que aprender a convivir con las personas que vienen de fuera y convivir con los que vivimos aquí ya desde hace mucho tiempo", ha declarado Galisteo.

La edil ha asegurado que "hay que alzar la voz" ante las cifras de pobreza que hay actualmente en España, al que los últimos informes de FOESA o de EAPN sitúan como el cuarto país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión, una situación a la que nos es ajena Castilla-La Mancha, con más de un 34% de personas en situación de vulnerabilidad, y que se agrava al hablar de pobreza infantil, "es hora de seguir alzando la voz, de seguir reivindicando que otras políticas son necesarias para acabar con esa pobreza infantil y con esa pobreza".

"Decía el informe de Cáritas que salió hace apenas unos meses que los nuevos pobres son personas que están trabajando con salarios que no llegan, que no pueden llegar a fin de mes, hoy las entidades en ese manifiesto lo van a poner sobre la mesa", ha concluido.

Esta Semana de la Inclusión y Solidaridad, además de dar visibilidad a las entidades colaboradoras, les permite establecer una red de colaboración entre todas ellas, como ha reconocido José Miguel Pérez Taboada, de INCISO Integración, "que sea la tercera edición significa que hemos consolidado este espacio donde intentamos conocernos y reconocernos como entidades que trabajan en Ciudad Real y que trabajamos para para atender esas situaciones de pobreza o de exclusión que se puedan dar".

"Eso ha generado, y genera con la mesa de inclusión, unas sinergias que nos permiten compartir datos y compartir sobre todo proyectos y esfuerzos. Ese conocimiento es lo que teje una red social y una red comunitaria que puede atender todas las situaciones que la exclusión está marcando en todos los colectivos", ha continuado.

Las entidades que participan en esta III Semana de la Inclusión y la Solidaridad son Solman, Accem, Pasarela Madrid Real, Inciso Integración, Mujeres Opañel, Fundación Cepaim, Cáritas, Fedaes, Movimiento por la Paz, Tierra Solidaria de Castilla-La Mancha, Manos Unidas, GeoAlternativa, Fundación Diagrama, Fundación Secretariado Gitano y Cruz Roja.