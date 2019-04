Integrante del nuevo Ganemos en Toledo se siente engañada: "Contactaron por WhatsApp"

Actualizado 24/04/2019 19:10:41 CET

En la lista aparecen un ingeniero, un excandidato comunista de Galicia y un exaspirante a liderar el PSOE de Extremadura

Wendy Carola Gemio Guerra, número 10 en la lista de Ganemos en las elecciones municipales de Toledo --candidatura por la que la marca 'Ganemos Toledo' ha elevado queja a la Junta Electoral correspondiente por "uso fraudulento" de su nombre--, ha relatado que, hace dos meses, una chica, de nombre María, contactó con ella por la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp para sugerirle formar parte de este proyecto político.

En conversación telefónica con Europa Press, Gemio Guerra reconoce que le causó extrañeza esa comunicación. "Fue a partir de un WhatsApp. Yo creo que es un partido fraudulento", asegura, indicando que ella reside en la provincia de Guadalajara y que en ningún momento le informaron de que sus datos serían utilizados para integrar una candidatura en la capital regional.

"Quien contacta conmigo es María, una chica que me explica que son de un movimiento ciudadano, no de un partido político, de nombre Ganemos", asevera. Según argumenta, ese contacto le pilló en un momento "de bajón" por no tener trabajo, razón que le llevó a aceptar facilitarle sus datos. Sólo bastó con dar su nombre completo y su número de DNI, tal y como señala.

"Creía que ya se habían olvidado de mí hasta hoy", asegura, reconociendo además que cuando contactaron con ella, le pidieron que sugiriera más nombres para sumarse al proyecto.

El Boletín Oficial de la provincia de Toledo publicaba este miércoles todas las candidaturas municipales registradas en los más de 200 municipios toledanos, entre los que por sorpresa se encontraba dentro de los siete aspirantes a la Alcaldía esta marca, con Ángel Luis Cornejo como cabeza visible y de la que rápidamente se ha desvinculado Ganemos Toledo, quien tachaba de "fraudulenta y engañosa" esta papeleta.

En la lista de 25 nombres publicada aparece en el número cuatro Israel Levi Sánchez García, nombre coincidente con un perfil en el portal de empleo InfoJobs, en el que se presenta como "ingeniero en Telemática con 15 años de experiencia" con experiencia como "Service Manager, Project Manager, System Administrator y Delivery Engineer principalmente".

Como número nueve figura Modesto Durán, placentino aspiró a liderar el PSOE de esa Comunidad Autónoma el pasado año, aunque no llegó a conseguir los avales necesarios para plantar batalla a Fernández Vara. Contactado por Europa Press, se ha limitado a decir que no tiene "nada que objetar"

David Moure Bargo se sitúa en la posición 17 de esta lista. Moure Bargo ya figuró en una lista electoral, en concreto en séptima posición por la circunscripción de La Coruña por la formación Comunistas Da Galiza-Partido Comunista de los Pueblos de España.

El escrito que el Grupo Municipal Ganemos ha presentado en la Junta Electoral de Zona de Toledo Illescas, firmado por su portavoz, Javier Mateo, indica que el uso de este nombre por esta candidatura "puede llevar a confusión al electorado, puesto que el actual Grupo Municipal de Ganemos no se presenta a las elecciones municipales".

"La candidatura presentada no tiene relación alguna, ni jurídica ni política, con los firmantes de este escrito. El uso de este nombre puede considerarse como un intento de usurpación y uso fraudulento de la imagen y referencia política de Ganemos Toledo", añade el escrito.

Además, entiende Ganemos Toledo que "permitir la concurrencia de esta candidatura altera el proceso democrático y la limpieza y transparencia que debe presidir cualquier proceso electoral".