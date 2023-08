Interinos FP y CSIF piden a Junta que tenga en cuenta la experiencia en la adjudicación provisional de plazas docentes

Educación señala que "no es un error" y aseguran que a efectos prácticos "no influye para nada"



ALBACETE, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Profesores interinos de Formación Profesional y CSIF reclaman a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha que solvente lo que consideran un "error" en la adjudicación provisional de plazas docentes y tengan en cuenta la experiencia en la especialidad y no en el cuerpo.

Esto se debe a la integración del antiguo Cuerpo de Profesores Técnicos (591) en los cuerpos 590 y 598, lo que ha originado que la Consejería valore la experiencia de estos interinos en el apartado 1.2 en lugar de en el 1.1, creando un "grave perjuicio" en la puntuación final de los interinos afectados.

Así, en un escrito publicado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, ha expresado que entienden que "como indica el propio apartado 1.1., se cumple el requisito, por eso la experiencia del Cuerpo 591 es válida en este apartado, pues la experiencia previa se debe referir a la especialidad y no al cuerpo al que se opta, y la especialidad, independientemente del cuerpo, es la misma".

"No entendemos el porqué de este cambio, ya que no se está teniendo en cuenta la experiencia acumulada, lo que está generando una desventaja entre el personal interino", ha incidido.

Esto habría afectado a cerca de 200 docentes de las especialidades de Procesos de gestión administrativa, Procesos comerciales, Procedimientos sanitarios y asistenciales y Servicios a la comunidad de Profesores de Enseñanza Secundaria (590), así como a las especialidades de Cocina y pastelería, Mantenimiento de vehículos y Peluquería del Cuerpo de Profesores Especialistas en sectores singulares de Formación Profesional (598).

El grupo de docentes afectados también ha emitido un comunicado preguntando "¿dónde está la experiencia docente previa de los interinos del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional Sencillo?", acusando a la Junta de hacer una "interpretación arbitraria y discrecional" de la Orden 118/2023.

"La Administración considera valorar la experiencia en el cuerpo y no en la especialidad del cuerpo al que se opta, como marca la orden, puntuándose más la experiencia en cualquier otra especialidad de Secundaria que en la propia especialidad", han criticado.

De esta manera, según explican, una persona con menos años de experiencia en una especialidad clásica de Secundaria, como por ejemplo Inglés, tiene más puntos de experiencia docente, 4,5, que un interino con más años de experiencia en una especialidad de FP, que tendría 2,25, apuntan.

"NO ES UN ERROR" Y QUE "NO INFLUYE"

Desde la Consejería señalan que "no es un error" y aseguran que a efectos prácticos "no influye para nada". "Es el efecto de la integración de los profesores de FP en el cuerpo de secundaria, algo que se ha hecho este año de acuerdo a la orden del Ministerio. En el baremo, si tú has dado una materia del mismo cuerpo, te valoramos 0'45, si es de distinto cuerpo, te valoramos a la mitad, 0'22. Como han pasado a formar parte de distinto cuerpo los valoramos en 0'22, la mitad", han explicado.

Educación reitera que "no influye para nada", ya que todo el mundo de estas especialidades será valorado por igual al pasar de un cuerpo a otro.

CSIF, por su parte, reclama una nueva baremación antes de la adjudicación definitiva de plazas. En caso contrario, según recogen en su comunicado, los servicios jurídicos del sindicato estarán a disposición de los afectados.