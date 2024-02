Isabel Serrano deja la presidencia de la Audiencia de Guadalajara y la sustituye en funciones Eva Rámirez

GUADALAJARA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

Isabel Serrano Frías deja la presidencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara después de casi 32 años al servicio de la justicia en esta provincia como magistrada, quince de ellos al frente de este órgano judicial, para desempeñar un nuevo destino como presidenta de la Sección Vigésima Civil de la Audiencia Provincial de Madrid, y la sustituye ya, en funciones, Eva Ramírez.

Una decisión que se ha conocido ahora, pero que Serrano Frías comunicaba ya a finales del pasado año al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez, quien ha reconocido en declaraciones a periodistas que la magistrada saliente se ha visto obligada a adoptar esta decisión debido a que por disposición legal, cuando se renueve el Consejo General del Poder Judicial, ya no podía aspirar a continuar en la presidencia.

Así, al presentársele una oportunidad para optar a un nuevo destino importante, optó y consiguió la plaza, y ya ha sido sustituida en funciones en Guadalajara por Eva Ramírez, que de momento ostentará esta responsabilidad en régimen de interinidad, en base a ser la magistrada de mayor edad de la Audiencia Provincial de Guadalajara.

Con este motivo, Serrano Frías ha recibido este jueves un cálido y público homenaje de compañeros y amigos, a su trabajado durante todos estos años; entre ellos, un acto en el que ha querido estar el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco Rodríguez.

En declaraciones a los periodistas, Rouco ha resaltado la trayectoria "sobria, silenciosa, brillante y ejemplar" de Serrano Frías durante todos estos años, destacando los quince años que ha estado al frente del máximo órgano judicial de Guadalajara, en los que ha realizado una labor "discreta pero importante".

El presidente del máximo órgano judicial ha señalado que si bien ha habido sentimientos encontrados por parte de Serrano Frías al tomar esta decisión, por el amor a su profesión y a Guadalajara, la dicho que la misma viene justificada por el hecho de que por disposición legal, cuando se renueve el Consejo General del Poder Judicial, ya no podía aspirar a continuar en la presidencia y al presentársele una oportunidad ahora de optar a un destino importante, optó a ella.

Rouco ha mostrado su "orgullo" por la labor realizada "por esta magnifica magistrada y gran presidenta" que ha tenido la Audiencia de Guadalajara, y la ha puesto de ejemplo de virtudes de los jueces españoles "en unos momentos de convulsión, de incertidumbre y de falta de estabilidad institucional".

"Nos ha regalado más de media vida al servicio público y de la justicia y yo quiero regalarme un reconocimiento al que se unen todos los compañeros de Guadalajara", ha remarcado, agradeciéndole también su "acierto, rigor y profesionalidad" en los grandes procesos judiciales en la provincia.

No ha querido dejar pasar por alto que ahora se abre un futuro para la Audiencia Provincial de Guadalajara condicionado a que la plaza de presidenta no podrá ser cubierta porque el Consejo General de Poder Judicial no puede realizar nombramientos a causa de una ley que ha calificado de "desafortunada e injusta".

A su juicio, "priva" al Poder Judicial de la facultad de poderse renovar en sus plazas importantes y "cercena" sus competencias, "abocando a una situación muy comprometida", con muchas plazas vacantes y otras, con puestos de responsabilidad como puede ser también su caso, donde las siguen cubriendo quienes desean seguir prestando servicios.

"Respetamos las decisiones del Tribunal Constitucional pero nos parecen muy cuestionables y discutibles", ha señalado, insistiendo que no se entiende que un poder del Estado no pueda cumplir sus funciones.

Sobre Eva Ramírez también ha tenido palabras de elogio, considerándola un "valor seguro" para que la Audiencia de Guadalajara continúe "en la buena senda" en la que ha transitado hasta ahora.

Para Serrano Frías, Guadalajara "ha sido todo"; en ella "ha crecido en todos los terrenos", ha disfrutado, ha hecho amigos y se ha integrado en la ciudad, de ahí que, su marcha, le produzca un sentimiento agridulce.

"Estoy casi en el alero porque si se renueva el Consejo no podría seguir, tendría la obligación con concursar y al salir una plaza que me parecía interesante, pese a todo el dolor de tener que decir me voy, tenía que pedirla", ha subrayado, asegurando que la Audiencia se queda "en buenas manos".

Ha insistido en que, para poder concursar tuvo que renunciar a su plaza en Guadalajara como presidenta, pero como el Consejo no puede hacer nombramientos porque se ha dictado una Ley que impide al Consejo General del Poder Judicial hacerlo sin estar renovado, la plaza de presidente no saldrá de momento, de ahí que se cubra por la magistrada más antigua de la provincia.

También ha resaltado la cercanía y apoyo que ha visto por parte del presidente de Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, "siempre atento a las necesidades".

Además, se lleva el recuerdo de todas las personas que ha conocido en esta provincia y de todo lo aprendido.

Isabel Serrano Frías ha desarrollado en Guadalajara gran parte de su carrera profesional. Sin embargo, previamente tuvo otros destinos en Novelda (Alicante); Alcorcón (Madrid) y Bilbao.

Eva Ramírez ostenta la presidencia de este órgano en funciones y solo un Consejo General del Poder Judicial renovado podrá realizar el nombramiento.