IU lamenta que Gobierno de C-LM esté "inactivo" porque no tiene "intención" de terminar las tareas "sin realizar"

Publicado 03/10/2018 12:32:45 CET

TOLEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene "las manos mojadas", ya que actualmente se encuentra "inactivo" y "no tiene ninguna intención de terminar todas las tareas que ha dejado de realizar".

Y es que el líder de la confederación de izquierdas ha lamentado, en una rueda de prensa, que el Ejecutivo autonómico "parece resignado a no tener presupuestos".

Al coordinador regional de IU, le sorprende cuando el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, dice que "no pasaría nada por no tener presupuestos", pues "hace unos meses, cuando Podemos no aprobó los presupuestos, parecía que todos los males del mundo se abatían sobre Castilla-La Mancha por tener que prorrogar los presupuestos". "Ahora el consejero dice que no sería grave prorrogar los presupuestos", ha criticado.

Para IU Castilla-La Mancha, es "gravísimo" la no aprobación de los presupuestos, ya que "faltan partidas de las promesas que viene haciendo el Gobierno, que como no están presupuestadas en 2019 no se van a poder sacar adelante".

En este sentido ha indicado que la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, "no está presupuestada en 2018", por lo que si no se presupuesta en los próximos presupuestos de 2019, "será papel mojado" porque si no va dotada de presupuesto será "un anuncio más" del Ejecutivo autonómico.

También ha señalado que las promesas de mejoras a los trabajadores de la Junta "viene supeditada a los presupuestos de 2019". Además de la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas, también sería "papel mojado" si no se dota presupuestariamente, por lo que no tendría "eficacia ni incidencia en la ciudadanía".

DATOS DEL PARO

De otro lado, Crespo se ha referido a los datos del paro que se publicaron este martes, señalando que "a primera vista parecían favorables en Castilla-La Mancha", ya que en mientras en el conjunto nacional el paro "aumentaba", en la región "se reducía".

Para el líder regional de IU la realidad es que estos datos demuestran la "situación de precariedad y temporalidad del empleo en Castilla-La Mancha", ya que la comunidad depende de la temporalidad.

Crespo ha aseverado que esto indica que la Comunidad Autónoma tiene un empleo "muy precario y acogido a la temporalidad y no a un tejido productivo", por ello ha hecho una llamada de atención a los gobernantes castellano-manchegos para que se "genere un empleo estable que es necesario e imprescindible para desarrollar la región".

En cuanto a las movilizaciones de los trabajadores de la Junta anunciadas por los sindicatos, ha dicho que IU "está y estará con los trabajadores, con la negociación entre sindicatos y Junta y con las movilizaciones que se convoquen".