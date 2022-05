IU vuelve a pedir que Ayuntamiento de Toledo recupere la gestión de los monitores deportivos y acabe con su precariedad

TOLEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos va a elevar una moción para que se debata en el pleno del Ayuntamiento de Toledo de este mes mayo la recuperación de la gestión directa de los monitores y monitoras deportivas al finalizar en el mes de septiembre de este año 2022el contrato con la empresa, 'Fitness Project', que organiza dichos monitores.

Así lo ha indicado el portavoz de Izquierda Unida-Podemos de Toledo, Txema Fernández, que considera que "es el momento" de recuperar para la gestión directa los monitores deportivos del Patronato Municipal de Deportes debido a que no va tener costes para el Consistorio toledano al terminar el contrato y para revertir las condiciones "precarias" que tienen estos cerca de 60 trabajadores desde el año 2016.

Fernández ha señalado que de los 23,50 euros que estaba dispuesto a pagar el Ayuntamiento de Toledo por hora trabajada a los monitores deportivos "sólo llegan 9 euros a sus bolsillos".

En este sentido, y según ha informado en nota de prensa el grupo, Fernández ha concretado que se debe a que en la privatización del servicio se premia por encima del resto la oferta más ventajosa. En concreto, ha apuntado que por este servicio se quería prestar por un 1,8 millonesy 'Fitness Project' se adjudicó la gestión del servicio "por 200.000 euros menos", 1,6 millones de euros.

Esta petición, según ha agregado Fernández, se debe a que el Gobierno local ha presentado una propuesta en el último Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes para volver a privatizar el servicio pagando el mismo precio a los monitores deportivos.

Dicho esto, ha exigido al presidente del Patronado de Deportes, Juan José Pérez del Pino, cumplir con el compromiso adquirido con Izquierda Unida-Podemos de Toledo en el Consejo Rector de septiembre de 2021 para empezar a realizar informes para ofrecer el servicio de monitores de manera directa. "No lo ha hecho, aunque no nos extraña", ha lamentado.

"Desde el servicio de Intervención dicen que es una aportación directa del Ayuntamiento, con lo cual, la gestión puede ser recuperada directamente porque no esperamos financiación de nadie más, con lo cual, tenemos posibilidad real de financiar este servicio de forma directa", ha apostillado.

No obstante, Fernández ha dicho no confiar en que el PSOE lo vaya a recuperar, pues considera que "no se cree la política de servicios públicos, al menos" como la formación de izquierdas.

"Que no les extrañe que los monitores vengan a los plenos a pedir dignidad para trabajar a la casa del pueblo y se tienen que sentir muy enfadados por saber cuánto podría pagar el Ayuntamiento y cuando llega a su cuenta que son 9 euros", ha advertido.

De esta manera, ha comparado las condiciones laborales de monitores deportivos que trabajan en otros municipios de la provincia que son más pequeños en población y cobran "casi el doble" como en Villamuelas (600 habitantes) o Olías del Rey (7.600 habitantes) donde reciben "un salario decente".

"Sin embargo aquí, mantenemos un sistema de gestión privada que mantiene en precario a los trabajadores y que pretenden mantener desde el año 2016 con un pliego de condiciones que vuelva a poner en solfa la dignidad de los trabajadores", ha concluido.