Iván Vélez, Ángel López Maraver, Manuel Mariscal y Rubén Herrero, cabezas de lista de Vox al Congreso por CLM

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iván Velez, por Cuenca; Ángel López Maraver, por Guadalajara, Manuel Mariscal, por Toledo, y Rubén Herrero, por Albacete, encabezan las lista de Vox al Congreso de los Diputados en Castilla-La Mancha.

En el caso de Cuenca, Veléz ya encabezó la lista conquense a los comicios de 2019, y lideró las de Albacete en los de 2023.

Conquense de 54 años, y criado en el pequeño pueblo de Carrascosa, es arquitecto, escritor y director de la fundación Denaes, Defensa de la Nación Española. También es investigador asociado de la fundación Gustavo Bueno, ha escrito varios libros, el último 'La Democracia que nos hemos dado' y participa habitualmente como colaborador en numerosas tertulias de televisión.

Según informa Vox, la candidata número dos por la provincia de Cuenca es Raquel Quintanilla, natural de Cáceres y de 50 de años, administrativa en labores de medio ambiente para la Junta de Extremadura. En las últimas elecciones autonómicas, figuró en la lista de Vox al parlamento de esa región. En la actualidad reside en Tarancón.

Por último, Mariano Latorre Cañizares, de 61 años, se presenta como número tres de la lista. Es empresario autónomo y técnico de informática en excedencia; además tiene una dilatada experiencia profesional en las telecomunicaciones para el sector bancario. Es el actual presidente provincial de Vox Cuenca.

GUADALAJARA

La formación que lidera Santiago Abascal ha designado a Ángel López Maraver como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Guadalajara. Completan la candidatura María Yolanda Sanz Paganos, en segunda posición, e Iván Sánchez Serrano, diputado regional, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha y presidente provincial de la formación, en tercer lugar.

"López Maraver, diputado nacional por Guadalajara desde 2019, logró un resultado especialmente significativo en las elecciones generales de julio de 2023, al convertirse en el único diputado de Vox que consiguió escaño en las circunscripciones donde se elegían tres representantes. La formación obtuvo entonces 27.126 votos en Guadalajara, lo que permitió revalidar su representación en el Congreso", defiende el partido.

Licenciado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, López Maraver fue presidente de la Real Federación Española de Caza y es el jefe de Gabinete del presidente de Vox, Santiago Abascal.

TOLEDO

En el caso de la provincia de Toledo, la candidatura está liderada por Manuel Mariscal Zabala, seguido de Atilana Guerrero Sánchez, "conformando un equipo con un marcado perfil profesional, académico e institucional".

Nacido en Talavera de la Reina en 1992, Mariscal es graduado en Periodismo y cuenta con un Máster en Estudios Avanzados en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2016 ocupa la Vicesecretaría Nacional de Comunicación de Vox, responsabilidad desde la que ha diseñado e impulsado la estrategia digital y de redes sociales del partido.

Atilana Guerrero Sánchez (Madrid, 1972), es doctora en Filosofía y profesora de filosofía de enseñanza media. Investigadora asociada de la Fundación Gustavo Bueno, su tesis doctoral trata del filósofo toledano Pedro Sánchez de Acre, racionero de la catedral de Toledo en el siglo XVI.

Acaba de publicar su último libro titulado 'La huella hispánica en los Estados Unidos de América'.

ALBACETE

Mientas, en Albacete, la candidatura al Congreso de los Diputados está encabezada por Rubén Herrero de Castro, acompañado en el número dos por María Pilar Grande y en el número tres por Faustino Moreno.

Desde Vox destacan que Herrero de Castro es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y se desempeña como profesor de Relaciones Internacionales en dicha institución. Cuenta además con una sólida trayectoria en el ámbito de la investigación, siendo miembro del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional (UNISCI). Su experiencia se complementa con su labor constante como analista político y colaborador en diversos medios de comunicación.

Por su parte, María Pilar Grande y Faustino Moreno aportan arraigo territorial y compromiso para reforzar un equipo que aspira a obtener la máxima confianza de los ciudadanos de Albacete en los próximos comicios.